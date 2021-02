FC Groningen heeft versterking Paulos Abraham eindelijk binnen

Het is technisch directeur Mark-Jan Fledderus enkele uren voor het sluiten van de markt gelukt om FC Groningen aanvallend te versterken. De Zweed Paulos Abraham komt over van AIK Solna.

Het aantrekken van Abraham kan gerust een stunt worden genoemd, want de jeugdinternational wordt beschouwd als één van de grootste talenten van Zweden. De 18-jarige aanvaller wordt het komende half jaar gehuurd waarna FC Groningen een verplichte optie tot koop heeft. Abraham tekent dan een contract voor de duur van 5 jaar. Dat betekent dat hij voor 5,5 jaar vastligt.

'Enorm talent'

Paulos Abraham debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van AIK Solna. Na zijn debuut groeide hij snel uit tot een vaste kracht en speelde inmiddels 26 keer in de Allsvenskan, waarin hij drie keer trefzeker was. Abraham heeft er inmiddels een voorbereiding van zo'n vier weken opzitten, aangezien de Zweede competitie begin december eindigde. Dinsdag staat hij voor het eerst bij FC Groningen op het veld.

De jeugdinternational kwam zondagavond al aan op Schiphol, waar Fledderus klaar stond om hem op te halen en naar Groningen te rijden. De technisch directeur is in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. 'Abraham is in onze ogen een enorm talent', steekt de beleidsbepaler van wal. 'Het is een jongen die al heel jong veel stappen heeft gezet. Bij AIK heeft hij al snel een basisplaats weten af te dwingen, nadat hij in maart vorig jaar overkwam van Brommapojkarna.'



Naar verluidt wordt er tussen de 2 en 2,5 miljoen euro voor de talentvolle aanvaller betaald, alhoewel Fledderus zelf geen uitspraken over bedragen wil doen.

'Meest ingewikkelde transfer'

Het duurde maandag tot het begin van de avond voor alle handtekeningen waren gezet. 'Het was voor ons een ingewikkelde deal', vertelt Fledderus. 'Het nam allemaal veel tijd in beslag, koste een hoop werk en een boel stress. Ik ben enorm blij dat het gelukt is. Het belangrijkste komt nu natuurlijk. Dat hij gaat presteren op het veld.'

Fledderus kan niet aangeven of de laat op gang gekomen interesse van Feyenoord meespeelde bij het rond krijgen van de deal. 'We richten ons vooral op onszelf', wil Fledderus erover zeggen. 'Natuurlijk wisten we dat er meer interesse voor hem was. Voor mij was dit in ieder geval de meest ingewikkelde ingaande transfer tot nu toe bij FC Groningen.'

'Veelzijdige aanvaller'

De 18-jarige jeugdinternational geeft trainer Danny Buijs voorin meer mogelijkheden. 'Het is een veelzijdige aanvaller', zegt Fledderus. 'Hij kan vanaf de buitenkant spelen, maar ook rond de spits. Het is natuurlijk aan de trainer waar hij hem neer wil zetten. Paulos is nog niet echt in een hokje te plaatsen, dat is iets wat zich moet ontwikkelen. Hij moet fysiek gaan groeien, maar ook vastigheid creëren in waar hij het beste in is. Veel factoren die hem interessant maken.'

Met Paulos Abraham heeft FC Groningen de selectie vlak voor het sluiten van de markt op orde gekregen. De club had al langer de wens uitgesproken zich te versterken met een aanvaller die er direct kan staan. Eerder versterkte de Trots van het Noorden zich met oude bekende Mike te Wierik. Remco Balk en reservekeeper Nigel Bertrams vertrokken.

