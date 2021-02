Bewoner verrast door buurtapp Nextdoor: 'Hebben ze mijn naam van internet geplukt?'

'Nee, hier weet ik echt niets van', zegt Bert Jobing uit Groningen. Zijn naam staat onder een brief waarin de geadresseerden worden opgeroepen om de buurtapp 'Nextdoor' op hun telefoon te downloaden. Nextdoor is al vaker in opspraak gekomen vanwege het rondsturen van dit soort brieven.

Het ziet er uit als een voorgedrukte brief van de postcodeloterij die je regelmatig in de bus krijgt, maar toen ik de enveloppe open maakte kwam er een brief te voorschijn van de buurtapp 'Nextdoor' die vertelde dat ook mijn buurt ook meedoet 'met deze gratis en besloten buurtapp'. Een app waarin je je buren leert kennen, informatie kan delen en kunt gebruiken om spullen te lenen. Bij mij gingen er een paar bellen rinkelen.... een app die een brief stuurt? Nextdoor, was daar niet wat mee?

Waarschuwingen

En dat gevoel klopte. Als je 'Nextdoor' in typt bij Google kom je al snel terecht bij berichten van de consumentenbond, Tros-Radar en de politie die allemaal waarschuwen voor 'Nextdoor'. Want wie zich inschrijft verstrekt het bedrijf tal van privégegevens, zoals adres, telefoonnummer en soms zelfs een profielfoto. Volgens het tv-programma Opgelicht geef je door de app te downloaden, Nextdoor toestemming om deze gegevens te gebruiken. En computerprivacy organisatie 'Bits of Freedom' noemde de app 'zo lek als een mandje'.

Vrijwilligerswerk

Onder de brief die ik dit weekend ontving staat de naam van Bert Jobing die volgens de brief bij mij in de straat moet wonen. Ik hoef maar een korte wandeling langs de voordeuren te maken en ik heb Bert al gevonden en laat hem de brief zien. 'Ik ken dat hele bedrijf niet', zegt Jobing, 'en ik heb ook zeker deze brief niet gestuurd. Vermoedelijk hebben ze mijn naam van het internet geplukt. Ik ben jarenlang voorzitter van de speeltuinvereniging geweest en doe nog steeds vrijwilligerswerk. Veel mensen kennen mij in deze buurt en daar maken de mensen die deze brief verzonden hebben blijkbaar misbruik van.'

Argwaan

Er zijn gevallen van oplichting bekend door 'Nextdoor' maar een bedrijf dat brieven stuurt onder de naam van iemand anders wekt bij voorbaat argwaan. Of zoals Bert Jobing het zegt: 'Dit ruikt niet fris.'

Nextdoor zegt de zaak uit te zoeken en komt later vandaag met reactie. De politie zegt dit individuele geval nog niet te kennen maar herkent het verhaal wel en zal later vandaag reageren.

