Bewoner verrast door buurtapp Nextdoor: 'Hebben ze mijn naam van internet geplukt?' (update)

'Nee, hier weet ik echt niets van', zegt Bert Jobing uit Groningen. Zijn naam staat onder een brief waarin de geadresseerden worden opgeroepen om de buurtapp 'Nextdoor' op hun telefoon te downloaden. Over Nextdoor is al vaker rumoer ontstaan vanwege het rondsturen van dit soort brieven.

Het ziet er uit als een voorgedrukte brief van de postcodeloterij die je regelmatig in de bus krijgt, maar toen ik de enveloppe open maakte kwam er een brief te voorschijn van de buurtapp 'Nextdoor' die vertelde dat ook mijn buurt ook meedoet 'met deze gratis en besloten buurtapp'. Een app waarin je je buren leert kennen, informatie kan delen en kunt gebruiken om spullen te lenen. Bij mij gingen er een paar bellen rinkelen.... een app die een brief stuurt? Nextdoor, was daar niet wat mee?

Waarschuwingen

Als je 'Nextdoor' in typt bij Google kom je al snel terecht bij berichten van de consumentenbond, Tros-Radar en de politie die allemaal waarschuwen voor 'Nextdoor'. Want wie zich inschrijft verstrekt het bedrijf tal van privégegevens, zoals adres, telefoonnummer en soms zelfs een profielfoto. Volgens het tv-programma Opgelicht geef je door de app te downloaden, Nextdoor toestemming om deze gegevens te gebruiken.

Vrijwilligerswerk

Onder de brief die ik dit weekend ontving staat de naam van Bert Jobing die volgens de brief bij mij in de straat moet wonen. Ik hoef maar een korte wandeling langs de voordeuren te maken en ik heb Bert al gevonden en laat hem de brief zien. 'Ik ken dat hele bedrijf niet', zegt Jobing, 'en ik heb ook zeker deze brief niet gestuurd. Vermoedelijk hebben ze mijn naam van het internet geplukt. Ik ben jarenlang voorzitter van de speeltuinvereniging geweest en doe nog steeds vrijwilligerswerk. Veel mensen kennen mij in deze buurt en daar maken de mensen die deze brief verzonden hebben blijkbaar misbruik van.'

Reactie van Nextdoor

We hebben Nextdoor om een reactie gevraagd en die schetsen een heel ander beeld:



‘Vanwege privacyredenen kunnen wij niet specifiek ingaan op acties van individuele Nextdoorgebruikers', zegt een woordvoerder. 'Maar die uitnodigingsbrieven worden alleen namens een lid verstuurd als hij daar zelf actie toe heeft ondernomen. Tijdens het proces voor het verzenden van uitnodigingen, geven we duidelijk aan onze leden aan welke informatie op de gedrukte brief zal verschijnen, inclusief naam, straatnaam en nuttige informatie over Nextdoor. Als een lid ervoor kiest om een uitnodiging te versturen, vragen wij altijd om een extra bevestiging. Deze extra frictie hebben we aangebracht, omdat we er zeker van willen zijn dat het een moedwillige actie is geweest van de gebruiker.’

Dat het bedrijf privégegevens vraagt van mensen die lid willen worden, heeft volgens Nextdoor ook een duidelijke reden: ’Om zich bij Nextdoor aan te kunnen sluiten, zijn buren verplicht om hun huisadres te verifiëren en hun echte naam te gebruiken. Hiermee zorgen we ervoor dat in de buurt alleen echte en persoonlijke profielen zichtbaar zijn van mensen die daar daad werkelijk wonen', zegt de woordvoerder van Nextdoor.

Volgens Nextdoor is er dus geen sprake van dat ze zomaar 'namen van het internet plukken' en geven gebruikers zelf toestemming om brieven uit hun naam te versturen. Desondanks komt het vreemd over als je zomaar een brief van een onbekende in de bus krijgt die je een product aanraadt. En hebben gebruikers van Nextdoor nog steeds geen goed beeld wat er uit hun naam wordt verstuurd.

