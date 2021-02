Maatregelen worden versoepeld: ‘Ik was verbaasd, dit is te vroeg’

Het openen van basisscholen, mogelijk stoppen met de avondklok en afhaalmogelijkheden in winkels verbaast epidemioloog en gedragswetenschapper Esther Metting. ‘Ik lees in de rapporten niet dat het veilig is.’

De cijfers laten een lichte daling in het aantal besmettingen zien en ook het aantal ic-patiënten neemt ‘zeer langzaam’ af. Het Outbreak Management Team (OMT) stemt in met het openen van basisscholen, maar waarschuwt ook in het meest recente advies. Ook een aantal OMT-leden is tegen versoepelingen.

Als alleen de basisscholen open mogen en verder alle maatregelen blijven gelden heeft dat ‘een verhogend effect op de opnames’, schrijft het OMT. Bij verdere versoepelingen kan dat leiden tot een ‘aanzienlijke tot grote toename’ van de bezetting op de ic. Die prognoses gaan gepaard met 'zeer grote onzekerheidsmarges'.

Toch gaan de basisscholen open en melden Haagse bronnen aan de NOS dat de avondklok wordt opgeheven en winkels open mogen om spullen af te halen.

'Ik was gewoon verbaasd, de situatie is kwetsbaar'

‘Ik was gewoon verbaasd toen ik dat hoorde. Als je het OMT-rapport leest dan blijkt daar niet uit dat het veilig is’, zegt Esther Metting. Ze denkt dat het verstandiger is om de voorjaarsvakantie af te wachten: ‘Dan hebben we meer tijd, weten we meer en kun je een beter besluit nemen. De situatie is nu kwetsbaar, dat zegt het OMT zelf ook.’

Bovendien mist ze maatwerk. ‘Het lijkt wel alles of niets: scholen dicht en iedereen thuis óf terug naar de oude situatie. We moeten juist nadenken over alternatieve vormen: kleinere klassen of deels digitaal en deels fysiek.’

Te vroeg versoepelen is een groot risico

Metting is bang dat er te vroeg wordt versoepeld, waardoor we de voordelen van de warme maanden missen. ‘We moeten het virus dusdanig beheersen dat de lente en zomer ons helpen. Daarom moeten we nu alles op alles zetten.’

In die periode zijn griepvirussen minder wijd verspreid. ‘Maar dan moet het aantal besmettingen en het r-getal wel laag genoeg zijn. Als dat niet lukt, zit je voor je het weet de hele zomer in lockdown.’

UMCG arts-microbioloog en OMT-lid Alex Friedrich waarschuwde daar ook al voor. De zomerperiode kan er volgens hem voor zorgen dat het r-getal twintig procent afneemt, maar daarvoor moeten de besmettingen laag genoeg zijn. Zo niet, dan helpt de zomer onvoldoende om het virus verder terug te dringen.

Het is nog niet voorbij

Te vroeg versoepelen, het gebeurde vorige zomer ook, erkende het kabinet en dat lijkt nu opnieuw te gebeuren. Metting herkent een houding die ze al langer opmerkt in de crisisbestrijding. ‘Ik heb de indruk dat men denkt dat het binnenkort over is en dat het daarom niet nodig is om te zoeken naar lange termijn oplossingen. Maar we zijn voorlopig niet uit deze crisis, dus je moet kijken hoe je met het virus leeft.’

Lees ook:

- Dubbele gevoelens bij heropening basisscholen: 'Dit is niet haalbaar'

- Uitgezocht: Wat is dodelijker, griep of corona?

- ‘Nu echt perspectief nodig, want het virus kan nog heel lang ons leven beheersen’