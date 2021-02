Jan Timman vol lof over 'opvolger' Jorden van Foreest

Hij is zijn eretitel kwijt aan Jorden van Foreest. maar bij de NOS zegt hij dat toe te juichen: 'Dat is helemaal niet erg, want het is goed voor het schaken in ons land', vertelt Timman een dag na de zege van Van Foreest in Wijk aan Zee.

'Wereldtop'

De 69-jarige Timman, die het toernooi in 1985 op zijn naam schreef, speelt zelf al jaren niet meer op het hoogste niveau. Toch volgt hij de sport nog op de voet. 'Ik heb alles gekeken. Dat de 21-jarige Van Foreest won is verrassend, en een heel gelukkige omstandigheid. Het betekent dat we er iemand erbij hebben voor de wereldtop.'

Van Foreest eindigde op gelijke hoogte met de andere Nederlandse deelnemer, Anish Giri. Het derde snelschaakpotje tussen de twee bepaalde tenslotte de winnaar. Van Timman had die beslissende partij niet gehoeven. "Het was mij om het even wie er zou winnen. Ze deden niet voor elkaar onder en verdienden allebei de titel. Maar er moet een winnaar worden uitgeroepen, dat snap ik ook wel.'

Gedeeld

Toch is dat niet altijd zo geweest. In 1981 won Timman voor het eerst het toernooi, samen met Genna Sosonko. 'Ik ben er nog altijd voorstander van dat een titel gedeeld kan worden.



In Noord vandaag vertelden ook de Groningse schakers Geon Knol en Sipke Ernst hoe trots ze zijn op hun voormalige pupil.

