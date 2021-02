Carnaval in coronatijd 'We hebben gekeken wat er wel mogelijk is'

Voorzitter Frans Hegeman van carnavalsvereniging Oldeclooster in Kloosterburen heeft het drukker dan ooit in de aanloop naar carnaval. En dat terwijl er een streep is gezet door het feest, de optocht en andere activiteiten.

De vereniging uit Kloosterburen besloot vorig jaar oktober al om de carnavalsoptocht niet door te laten gaan. Die stond dit jaar voor zondag 14 februari op het programma. Het besluit is tijdens de algemene ledenvergadering met 'pijn in het hart' genomen.

De carnavalsvereniging wil toch wel graag iets organiseren. Inwoners van Kloosterburen worden bijvoorbeeld opgeroepen om hun tuin en huis te versieren tijdens het carnavalsweekend. 'Misschien komen mijn adjudant en ik dan wel langs om een prijs uit te reiken. Dus doe je best', zegt Prins Jan V. Ook gaan er diverse activiteiten online plaatsvinden.

Toch iets bieden tijdens carnaval

'We zijn een vereniging van 1100 leden en ik vind dat je iedereen iets moet bieden', zegt voorzitter Hegeman. 'We hebben gekeken, wat er onder de huidige regelgeving mogelijk is. Bij de zieke mensen kunnen we bijvoorbeeld een bloemetje afleveren, maar zonder de gebruikelijk visite. Werkelijk alles moet je uitzoeken en uitvinden. Het is een hoop geregel en toestemming vragen, er gaat zo weer een brief de deur uit naar de gemeente.'



Wagenbouwer verveelt zich

Fanatiek wagenbouwer Michel Terpstra verveelt zich daarentegen stierlijk. Hij mist de gezelligheid en de sfeer van de wekenlange voorbereidingen: 'Normaal ben je al vanaf november knoeterhard bezig met bouwen en is het allemaal gezelligheid, nu zitten we thuis. Onder het genot van een biertje komen de mooiste ideeën naar boven. Ik mis het wel, hopelijk is dit eenmalig.'

Het carnavalsweekend is dit jaar van 12 tot en met 16 februari.

