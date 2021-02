VV Haren zet loterij op voor sponsoren: 'We vroegen hoe we konden helpen'

VV Haren organiseert een loterij om haar sponsoren te helpen, nu de bedrijven het door de coronacrisis zwaar hebben. 'We willen ze een hart onder de riem steken. De opbrengst maken we direct naar ze over', zegt Mark van Dam van de voetbalclub.

Door de coronacrisis hebben niet alleen sportclubs het lastig, dat geldt ook voor de vaak lokale ondernemers die de clubs steunen. 'Toch heeft nog niet één van onze sponsors opgezegd. We stelden ons de vraag hoe we ze konden steun. Toen hebben we deze loterij opgezet.'

Waardebonnen te winnen

Wie mee wil doen aan de loterij kan bij de club voor 7,50 euro een balletje kopen. Van de opbrengst van de verloting worden waardebonnen gekocht voor de winnaars, die zijn te besteden bij de bedrijven van de sponsoren.

'We gaan al richting de 200 verkochte balletjes, dus er zijn meerdere trekkingen nodig', zegt Van Dam. De trekking van de winnaars is aanstaande zaterdag en live te volgen via de facebookpagina van de club.

In het filmpje waarmee VV Haren de loterij promoot, speelt een jeugdkeeper de hoofdrol. 'Dat heeft hij heel goed gedaan! En was in no-time opgenomen hoor ik van z'n moeder, een talentje.'

Niet voor de clubkas

Van Dam benadrukt dat de volledige opbrengst van de actie voor de sponsoren is, er gaat niets naar de club. 'Mocht er een bedrijf zijn dat het geld niet wil, dan gaat het naar een andere sponsor die ermee geholpen is.'

