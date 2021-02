Vanavond live: Politici in debat over toekomst van de zorg in het Noorden

Waarom is de zorg niet voor iedereen goed bereikbaar? Hoe lossen we de steeds groter wordende tekorten aan zorgmedewerkers op? Deze vragen staan donderdagavond centraal tijdens een verkiezingsdebat over de toekomst van de zorg in het Noorden.

Het debat is een initiatief van stichting Arts en Organisatie en is vanaf 19.00 uur live te volgen via een stream op onze website. Het debat duurt tot omstreeks 20:45 uur.

Debat via videoverbinding

Deelnemende politici zijn Henk Nijboer (PvdA), Noortje Thijssen (GroenLinks), Anne Kuik (CDA), Wieke Paulusma (D66), Jimmy Dijk (SP), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Roelien Kamminga (VVD) en Fleur Agema (PVV). Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt het debat niet live op één locatie plaats, maar debatteren alle politici via een videoverbinding vanaf een afzonderlijke locatie.

Draag zelf onderwerpen aan

De politici gaan met elkaar in debat over de zorg in het algemeen, mogelijkheden tot het voorkomen van zorg en regionale samenwerking in het Noorden. Heb je zelf een goed onderwerp, vraag of stelling? Mail deze dan naar info@artsenorganisatie of schrijf je in via het formulier op de site.

Debatleider is Jochen Mierau, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.