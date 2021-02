Visdief zain: Delfzijl heeft vogelkijkwand

De kijkwand komt bij de pas aangelegde kwelders, waar de beschermde vogels leven.

Rust om te broeden

Sinds de aanleg van een aantal broedeilanden laten de noordse stern en de visdief zich steeds vaker zien langs de Waddenkust. De komst van broedeiland Stern bij de Eemshaven zorgde ervoor dat de dieren veelvuldig broeden. Dat lokt de nodige vogelliefhebbers.

'De kijkwand is heel belangrijk voor inwoners en toeristen die het broedeiland willen volgen', vertelt projectleider Jornand Veldman van de gemeente Eemsdelta. 'Mensen willen ze graag zien, maar het is ook belangrijk dat de vogels rust hebben om hun eieren uit te broeden. Dat kan door de kijkwand.'

Lijkt op zeehondenkijkwand

In het kwelderlandschap komt daarom een verhoogde dijk met een voetpad. Aan het uiteinde komt een stalen kijkwand met ramen waar mensen doorheen kunnen kijken. Ook komen er bankjes.

Veldman verwacht dat er de nodige vraag naar is. 'Denk aan de zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide waar ook altijd mensen naartoe komen. Dat krijgen we in Delfzijl ook, maar dan voor de vogels. Hij komt op een afstand van tweehonderd meter, wat volgens ecologen een gepaste afstand is.'

Zo komt de kijkwand eruit te zien (Foto: Gemeente Eemsdelta)

In juni klaar

De kijkwierde en de kwelders zijn onderdeel van het Marconi Buitendijks-project in Delfzijl, dat in juni klaar moet zijn. De dijk is versterkt, het strand is verhoogd en er is een nieuwe brug gebouwd tussen het centrum van de havenstad en de strandboulevard. Het experiment met de kunstmatige kwelders bleek succesvol en kreeg vorige week internationale aandacht.

