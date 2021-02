IJsliefhebbers opgelet: ook volgende week kans op schaatsen

Al houdt ze nog wel een slag om de arm. 'Als het er tenminste blijft uitzien zoals het nu lijkt. Dat is nog even spannend. De lange-termijn-verwachting is heel erg interessant, het lijkt nu toch de koude kant weer op te gaan.'

Schaatsen bij de Heemtuin

Op het ijs bij de Heemtuin in Muntendam wordt nu al geschaatst. 'Heerlijk!', zegt Marieke Ekema-Van der Veen, die samen met haar dochter en twee kleinkinderen op het ijs is. 'Het is hier heel ondiep en vriest snel dicht. Het is veilig hier. Ik kom hier al jaren. Zeker als het waait is het hier heel koud, maar het is prachtig in de natuur.'

Zingend ijs in 't Roegwold

En ook in 't Roegwold wordt dinsdag al volop geschaatst, zoals Anne de Jong ons laat zien op onderstaande video.

Eerst dooi, dan weer kouder

De ijspret is van korte duur. Dinsdagmiddag gaat het eerst sneeuwen en later regenen en stijgt de temperatuur. Vanaf woensdagmiddag valt er volgens Harma Boer 'zo'n 7 tot 8 millimeter regen'.

Maar er is dus hoop voor de liefhebbers van winterweer. 'Het lijkt erop dat er een oostelijke stroming met koude lucht onze kant op komt. In het weekend is het nog wat wisselvallig, daarna gaan de temperaturen overdag niet hoger uitkomen dan min 1 of min 2 graden. Dan heb je het over een aantal ijsdagen.'

Lees ook:

- Eerste liefhebbers schaatsen op natuurijs in Nieuw-Buinen: 'Heerlijk!'

- Het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen