Man aangehouden voor misbruik van meisje in Roden

De politie heeft een 52-jarige man uit de gemeente Noordenveld aangehouden voor een ernstig seksueel misbruik in Roden vorig jaar zomer. Naar de verdachte werd actief gezocht, onder andere via het tv-programma Opsporing Verzocht.

Op maandagmiddag 15 juni werd een jong meisje seksueel misbruikt in een steegje vlakbij de Aukemastraat en Scharftlaan in Roden. Het slachtoffer was rond half vijf samen met een ander kind, toen zij aangesproken werden door een onbekende man op een fiets.

120 tips na Opsporing Verzocht

Op camerabeelden in de buurt werd een man vastgelegd, als enige persoon in de buurt van het misdrijf. De beelden werden een week na het misdrijf in Opsporing Verzocht getoond. Daarop was te zien hoe hij meerdere keren over de Scharftlaan fietste.

De uitzending leverde meer dan 120 tips op, maar tot een aanhouding leidde het niet. Daarom volgde de politie met een sms-bom, een sms'je naar iedereen die op de datum in de buurt was.

Onderzoek gaat verder

Nu is er dus wel een aanhouding. Daarmee is de kous nog niet af: 'Er zijn nog veel vragen rondom deze zaak. Het onderzoek gaat verder om deze vragen zo veel mogelijk te kunnen beantwoorden', aldus de politie.