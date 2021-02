UMCG zoekt deelnemers voor onderzoek naar herkennen dementie

Het onderzoek richt zich niet alleen op patiënten en hun directe omgeving, maar ook op artsen en andere hulpverleners. Zo gaat het ziekenhuis na hoe tevreden zij zijn over de manier waarop de diagnose is gesteld (door hun huisarts of door een gespecialiseerd centrum), over hun eigen betrokkenheid bij de besluitvorming en over de ontvangen informatie. Ook willen de onderzoekers weten hoe de geboden zorg wordt ervaren.

Enquête via internet

Aan het onderzoek kunnen zowel patiënten meedoen bij wie dementie de afgelopen vijf jaar is vastgesteld, als hun directe naasten en mantelzorgers. Daarnaast kunnen artsen of andere hulpverleners de online enquête invullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het UMCG Alzheimer Centrum Groningen, een van de vijf expertisecentra in ons land op het gebied van dementie. De resultaten worden over acht maanden verwacht.

Snelst groeiende doodsoorzaak

Dementie is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Toch wordt bij veel mensen de diagnose niet of te laat gesteld, wat volgens de onderzoekers van het UMCG kan leiden tot onontdekte ziektelast.

