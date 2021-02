Stadsbakker Meijer stopt ermee: 'We hebben echt iets opgebouwd'

Eigenaar Wim Meijer nam het besluit al anderhalf jaar geleden, maar eind deze maand is het dan zover: Stadsbakker Meijer in de Oude Kijk in ’t Jatstraat stopt ermee. Zijn droom, een succesvolle bakkerij runnen, is daarmee vervlogen.

Tien jaar geleden begon Meijer de bakkerszaak in hartje Stad. Zijn winkel groeide uit tot een begrip, dus kijkt hij trots terug.

‘Ik begon met drie kratjes brood achter in de auto. En kijk hoe het er nu uitziet. We hebben hier echt iets opgebouwd, een leuke zaak waar mensen graag komen.’

'Winkelpand moest mijn pensioen worden'

Wie vandaag de dag hoort dat een winkel de deuren sluit, legt al snel de link met de coronacrisis. Daar is in het geval van de Stadsbakker geen sprake van. Meijer kiest eieren voor zijn geld nu blijkt dat hij het winkelpand niet voor een realistische prijs kan overnemen van de huidige eigenaar.

‘Dat is natuurlijk het doel als je een eigen zaak hebt. Uiteindelijk wil je het pand kopen en het afbetalen. Dat moest mijn pensioen worden.’

De gemiddelde besteding per klant ligt wat lager dan in een dorp Stadsbakker Wim Meijer

Knokken voor de zaak

Zijn plan om het pand te kopen bespreekt hij vijf jaar geleden met de huidige eigenaar. Die vertelt hem dat de verkoopprijs rond de 4,5 ton lag. ‘Maar nadat ik een aantal jaar later bij de bank was geweest, wilde de goede man er zes ton voor hebben. Dat is het mij niet waard.’

De huurkosten zijn momenteel net op te brengen voor Meijer. Nog eens in de buidel tasten voor een hoge hypotheek ziet hij echter niet zitten. ‘Voor een lager bedrag zou ik ervoor willen knokken. Dan bouw je waarde op voor jezelf. Nu krijg ik immers niks terug voor de huur die ik betaal.’

'Het wordt nooit een vetpot'

Overnamekandidaten waren er de afgelopen tijd wel, vier stuks zelfs, maar ze schrokken allemaal van de huurprijs.

‘Die vonden ze vrij hoog. Maar het is te doen hoor, want ik doe het ook. Een kwestie van de kosten laag houden. De gemiddelde besteding per klant ligt wat lager dan in een dorp, maar als je het goed doet kom je wel aan 300 klanten per dag. Het zal alleen nooit een vetpot worden.’

Op zaterdag 27 februari trekt bakker Meijer voor het laatst de deur van zijn winkel achter zich dicht. En daarna? 'Eerst maar eens lekker rustig aan doen, na al die weken van tachtig uur', lacht hij.