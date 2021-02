Winschoter valt minderjarig meisje anderhalf jaar lastig: 'Dit heeft nog steeds impact'

'Deze zaak heeft nog steeds impact op het hele gezin', zei de officier van justitie dinsdag.

Op haar werk, in winkels en achter haar aan

De belaging begon toen het meisje 16 jaar was. De Winschoter deed er volgens de aanklager alles aan om met het meisje in contact te komen. De man benaderde haar op haar werkplek, volgde haar op straat, in winkels en fietste achter haar aan vanaf de sportschool. Ook stuurde hij kaarten naar het meisje, met daarbij een uitnodiging voor een avondje uit.

Leugens aan de mentor

Het meisje gaf meerdere keren te kennen dat ze niet van hem gediend was, maar de man liet zich er niet door stoppen. Hij stapte zelfs met leugens over het meisje en haar ouders naar haar school-mentor. Die lichtte de ouders in, waarop al snel een aangifte volgde. De belaging eindigde pas toen de man werd opgepakt en vastgezet.

Foto's van overleden hond

De Winschoter had het meisje weleens gezien tijdens wandelingen met zijn hond. Hij fixeerde zich op haar nadat het dier was overleden. Hij meende dat het meisje in hem geïnteresseerd was én in zijn situatie. Daarom had hij haar ook een paar foto's van zijn overleden hond gestuurd.

Hoge kans op herhaling

De Winschoter is volgens deskundigen niet volledig toerekeningsvatbaar. De kans op herhaling wordt zonder behandeling op 'hoog' geschat. Daarom wil de officier dat de man zich ook laat behandelen, naast 460 dagen celstraf waarvan 360 voorwaardelijk. De man heeft al 100 onvoorwaardelijke dagen in voorarrest doorgebracht. Daarnaast moet hem een contact - en locatieverbod worden opgelegd. Aan het slachtoffer moet hij 2500 euro schadevergoeding betalen.

De uitspraak in de zaak is over twee weken.