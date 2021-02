Amsterdammers waren klusjesman en crystal meth-kok in drugslab Lucaswolde

Volgens Justitie is een 47-jarige Amsterdammer degene geweest die crystal meth kookte in het drugslab dat vorig jaar oktober werd opgerold in Lucaswolde. Een 59-jarige plaatsgenoot verrichte hand- en spandiensten.

Dat werd duidelijk tijdens een eerste pro forma zitting. De twee mannen worden verdacht van het maken en verhandelen van crystal meth.

De 47-jarige Amsterdammer deed dat in een afgelegen boerderij in het Friese Wanswert en in Lucaswolde, de 59-jarige Amsterdammer was klusjesman en taxichauffeur.

De vermeende kok ontkent de aantijgingen: volgens zijn advocaat Henk Koopman was hij assistent in plaats van kok. Bovendien, zo vertelt Koopman, is crystal meth maken een bewerkelijk klusje wat niet iedereen in de vingers heeft.

Crystal meth koks worden rondgereden

‘Het make van crystal meth is specialistisch werk’, zegt Koopman. Koks worden in busjes van lab naar lab gereden om de drug te maken. ‘Mijn cliënt weet niet hoe dat moet.’

Toch werd de 47-jarige Amsterdammer op heterdaad betrapt in het drugslab in Lucaswolde. Hij had een gezichtsmasker op terwijl hij in het werkende lab was. Volgens hem was hij er op verzoek van een medeverdachte, om ‘iets uit te zetten.’ Uit dna is gebleken dat hij ook betrokken was bij het Friese lab.

Kilo's crystal meth

Op 27 oktober viel de politie een pand aan de Munnekeweg in Lucaswolde binnen. In de afgelegen boerderij werd drie kilo crystal meth gevonden en drie kilo methamfetamine-olie. In februari vorig jaar rolde de politie het lab in Wanswert op: daar werd voor vier miljoen euro aan crystal meth gevonden.

De politie was de mannen, die betrokken waren bij het lab in Lucaswolde, al even op het spoor. Zo is ook de 59-jarige klusjesman in beeld gekomen. Hij staat op camera en is volgens telefoongegevens vaak samen geweest met de andere Amsterdammer, die hij heen en weer reed naar Lucaswolde.

Vooral bedoeld voor export

Crystal meth is een zeer verslavende drug die in Noord-Nederland nauwelijks gebruikt wordt. Volgens advocaat Koopman wordt de drug vooral geëxporteerd. ‘Het is vooral bedoeld voor de Aziatische, Australische en Engelse markt’, zegt hij.

De zaak wordt in juni of juli inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijven de verdachten vastzitten. Ook de bewoner van het pand aan de Munnekeweg, die vorige week voor de eerste keer in de rechtbank was, blijft in de cel.