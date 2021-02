Studenten doen werkervaring op bij hun docenten thuis

Daphne studeert normaal gesproken aan het Noorderpoort voor het beroep van onderwijsassistent. Maar door de lockdown is het bijna onmogelijk om praktijk ervaring op te doen. Op haar school bedachten ze daarvoor een opvallend en creatief idee: praktijk ervaring op doen bij je docent thuis. Dit project is het maatjesproject gaan heten. En zo kwam Daphne bij docente Andrea Blijleven in huis. Blijleven heeft drie kleine kinderen in huis en ze moet ook nog online lesgeven. 'Met Daphne als 'stagiaire' in huis loopt alles veel soepeler', zegt Blijleven. 'Ik en mijn partner komen weer wat aan thuiswerken toe en Daphne doet praktijkervaring op.'

In totaal gaven twintig docenten gehoor aan de oproep op Noorderpoort om in aanmerking te komen voor een studentenhulp. en Daphne, een van hen, is er ook dolgelukkig mee. 'Anders zit ik maar thuis te niksen. Nu kan ik een baby verzorgen, lesgeven en met kinderen leren omgaan.'

Bekijk hier de video uit Noord Vandaag over Daphne