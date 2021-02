CdK over Stadskanaal: ‘Ongekend onrecht als Staat andere kant op kijkt’

De Rijksoverheid moet richting Stadskanaal en alle andere gemeenten over de brug komen met voldoende geld voor haar taken. Het is ongekend onrecht wanneer het Rijk dat niet doet en de andere kant op kijkt.

Dat is de boodschap van Commissaris van de Koning René Paas aan het begin van de talkshow ‘De Analyse’ onder leiding van Janine Abbring. Abbring verzorgt de show met gasten als hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Casper van den Berg in opdracht van de gemeente Stadskanaal. Paas verzorgt de inleiding.

Paas verwijst in zijn inleiding naar het aftreden van het kabinet. ‘Er was een goede reden voor het kabinet om af te treden. Er is ouders onbegrijpelijk en ongekend onrecht aangedaan. Maar de toeslagenaffaire staat niet op zichzelf.’

‘Sociale zekerheid is een grondrecht. Het Rijk was niet van de zorgen af toen het taken decentraliseerde naar gemeenten. Het Rijk is ook minder slim dan het dacht toen het een deel van het budget naar zichzelf toe haalde.’

'Ongelijk speelveld'

Paas noemt de situatie een ‘ongelijk speelveld’. Hij doelt op het overhevelen van zorgtaken naar Stadskanaal, waar relatief veel mensen wonen met een zorgvraag, waardoor Stadskanaal niet volledig door het Rijk wordt gecompenseerd en zelf moet bijpassen.

De gemeenteraad van Stadskanaal concludeert zelf: dat lukt niet meer in een sluitende begroting. Paas maakt zich daar grote zorgen over, vertelt hij in zijn inleiding.

‘De situatie is nijpend. Het Rijk kan zich er niet vanaf maken met de tekst dat is dit een probleem is voor gemeenten of met de tekst dat gemeenten allemaal een sluitende begroting hebben. Dan zegt het Rijk: er zit in een lek in de boot, maar gelukkig niet aan onze kant.’

De Commissaris van de Koning vindt dat het demissionair kabinet, maar ook een nieuw te vormen regering na de verkiezingen niet meer kan toekijken. ‘De overheid is aan zet. Er is ook hier sprake van ongekend onrecht wanneer de staat de andere kant op kijkt.’