Nieuwe aanwinst FC Groningen voetbalt voor zijn overleden broer

Het ging de laatste dagen enorm snel voor de 18-jarige Abraham. Een aantal dagen geleden kwam de belangstelling van FC Groningen serieus op gang en sinds maandagavond is hij de nieuwste aanwinst van technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Toen op het laatste moment Feyenoord nog om de hoek kwam kijken, had Abraham zijn keus echter al gemaakt. ‘Voor mij was het enorm belangrijk om een plan voor de toekomst te hebben’, vertelt de jeugdinternational in vloeiend Engels. ‘Toen ik de plannen van zowel Feyenoord als FC Groningen had gehoord vond ik de plannen van FC Groningen beter bij me passen. Ze zijn hier met een mooi project bezig waar ik in geloof.’

Persoonlijk onthaal

Een dag eerder werd Abraham door Fledderus persoonlijk van Schiphol gehaald en naar Groningen gereden, waar hij een dag later medisch gekeurd zou worden. ‘Dat betekende veel voor me’, vertelt de aanvaller. ‘Het betekent dat hij me serieus neemt en in me gelooft. Ik waardeerde dat heel erg. In de twee dagen dat ik hier ben, probeert iedereen me bij de club te helpen en ervoor te zorgen dat ik me welkom voel. Nu is het aan mij om te presteren.’

Ik ben echt klaar voor een nieuw avontuur Paulos Abraham - nieuwste aanwinst FC Groningen

Abraham groeit op Husby, een buitenwijk van de hoofdstad Stockholm. Tot zijn zeventiende woont hij bij zijn moeder, aangezien zijn ouders uit elkaar zijn. ‘Ik heb twee broers en twee zussen’, vertelt Abraham. Zijn broer Henok had een hartafwijking en overleed tien jaar geleden in zijn slaap. 'Hij was slechts 22 jaar toen hij overleed. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar ik was acht toen dat gebeurde. In het begin kon ik het echt niet geloven. Dat is toen een enorm zware tijd geweest. Gelukkig heb ik heel veel goede mensen om me heen gehad. Door alle steun van familie en vrienden is het gelukt om ermee om te gaan. Verder heeft het voetbal me enorm geholpen om het een plekje te kunnen geven.’

Tot zijn zeventiende speelt Abraham bij het Zweedse IF Brommapojkarna, waarna hij de overstap maakt naar AIK Solna. Vanaf zijn zeventiende woont hij op zichzelf en ontwikkelt zich bij AIK stormachtig. Abraham verovert een basisplaats, scoort drie keer en draait een prima seizoen, dat in december klaar is. Hij is dan gebrand op een vertrek. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik in deze window Zweden wilde verlaten. Ik ben echt klaar voor een nieuw avontuur. Voor mijn ontwikkeling is het dan ook perfect om in de eredivisie te spelen. Toen Feyenoord de vorige zomer al kwam, voelde het voor me nog een beetje te vroeg. Ik wilde een heel seizoen spelen om mezelf te blijven ontwikkelen en dan de stap te maken. Dat is nu.’

‘Ik ken veel spelers die bij FC Groningen hebben gespeeld’, gaat de linksbenige aanvaller verder. ‘Virgil van Dijk, Luis Suárez, maar ook Zweedse spelers zoals Andreas Granqvist, Marcus Berg, Simon Tibbling en Joël Asoro.’

Met de laatstgenoemde had Abraham nog contact toen de interesse van FC Groningen concreet werd. ‘Hij vertelde dat Groningen een mooie stap voor me zou zijn. Dat ik me hier kan ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens.’

Belletje op het vliegveld

Asoro was door dat telefoontje eerder op de hoogte van de transfer dan de moeder van Abraham. Zij werd pas gebeld toen de aanvaller op het punt stond om in het vliegtuig richting Amsterdam te stappen. ‘Ik belde haar toen ik op het vliegveld stond. Ze geloofde me natuurlijk niet. Ik heb toen gezegd dat ik wel een foto zou sturen als ik er was, maar nog steeds geloofde ze er helemaal niks van. Ze dacht de hele tijd dat ik aan het liegen was, haha. Toen ik de foto stuurde en haar vertelde dat alles helemaal rond was, was ze natuurlijk heel blij. Net zoals mijn vader. Ik wilde het haar niet vertellen voordat het helemaal rond was. Ze komen me snel opzoeken als het kan.’

'Tijd om prijzen te winnen'

Als voetballer kan je de nieuweling volgens hemzelf het beste beschrijven als een speler die houdt van afwerken en dribbelen. ‘Maar ik hou ook erg van combineren met de aanvallers, de backs en de middenvelders. Ik wil plezier met de bal hebben.’ Voor nu is het voor Abraham zaak om zo snel mogelijk door het team opgenomen te worden en wedstrijden te gaan spelen. ‘Aan het eind van de rit gaat het om prijzen’, legt de jongeling zich al een behoorlijke druk op. ‘Ik hoop er hier een paar te winnen. Het is tijd om met deze club meer prijzen te winnen.’

