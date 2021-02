Schooldirecteur: 'Fijn voor de kinderen, maar het gezondheidsaspect is spannend'

Peter van de Bult is schooldirecteur van OBS Garmerwolde en twee scholen in Ten Boer. In totaal mogen vanaf maandag weer 350 van zijn basisschoolleerlingen naar school. Van de Bult is sceptisch over de heropening. 'Al luisterende blijf ik het lastig vinden om een premier te horen die het vetantwoord vindt om basisscholen te openen, maar aan de andere kant is het Outbreak Management Team verdeeld en het RIVM geeft aan dat de druk op de zorg gaat toenemen. We hebben echt behoefte een duidelijke informatie.'

Hoe zit het met broertjes en zusjes? Moeten die ook thuisblijven? Peter van de Bult - directeur drietal basisscholen

Vlak voor de kerstvakantie merkt de schooldirecteur van dichtbij wat de gevolgen zijn van corona zijn op het kunnen geven van onderwijs. 'Een van onze vaste invalkrachten testte positief op corona en vrij kort daarna ook een tweede collega. Op dat moment heb je een bijzondere situatie dat je collega's thuis hebt zitten en er geen vervanging voor kunt vinden. We hebben toen besloten om de hele onderbouw te sluiten.'

Met deze ervaring op zak, kijkt Van de Bult met argusogen naar volgende week. 'Of het haalbaar is? Ja, het kan, los van alle praktische problemen die het gaat opleveren. Je kunt klassen en leraren naar huis sturen met de boodschap: pak zo snel mogelijk thuisonderwijs op. Maar hoe zit het met broertjes en zusjes? Moeten die ook thuisblijven? En we hebben een vakleerkracht die lesgeeft in meerdere klassen. Moeten al die klassen ook in quarantaine als die besmet raakt?'

Uitdaging

Woensdag volgt als het goed is een protocol met daarin de regels waar basisscholen zich aan moeten houden. Daarna is het zaak alles in een paar dagen startklaar te maken. 'We staan er niet alleen voor, maar het wordt wel weer een uitdaging. Ik denk dat er hier en daar collega's zijn die dit heel spannend vinden en aangeven dat ze er geen goed gevoel bij hebben, omdat ze zelf in een kwetsbare situatie zitten of een partner hebben die kwetsbaar is. Dat snap ik. Het is fijn voor kinderen, maar ook voor ouders en leraren, maar het dilemma met het gezondheidsaspect vind ik spannend.'

Vanaf woensdag 10 februari krijgen winkels iets meer ademruimte. Click en collect is dan toegestaan? Of op z'n Nederlands: bestellen en afhalen. Miranda Post is eigenaar van Kloosterhuis Wonen in Winschoten en tevens bestuurslid van de retailclub aldaar. 'Het is iets meer, maar ik denk niet dat er veel verandert', concludeert zij na de persconferentie van dinsdag. 'We hebben zelf een webshop en rijden door de hele regio met pakketdiensten. De drempel wordt misschien wel iets lager om te bestellen, omdat mensen zich minder bezwaard voelen. Het zal een heel klein beetje effect hebben.'

Opstandigheid

Via een groepsapp houden de ondernemers in hartje Sodom contact met elkaar. Post ziet dat het water sommige ondernemers tot aan de lippen staat. 'Er zijn ondernemers die het gewoon niet redden en dat is heel schrijnend. In de app kunnen mensen hun hart luchten en daar is behoorlijk wat onrust. Mensen in de horeca bijvoorbeeld. Die balen zo ontzettend dat ze niet open mogen. Weer niet open en weer verder vooruit schuiven. Die mensen zijn maanden dicht. Ik snap dat ze daar opstandig van worden.'

'Je hebt heel weinig omzet, dus teert in op je spaargeld. De nieuwe voorraden komen gewoon, omdat je als je wel weer open kunt geen lege winkel wilt hebben,. Die facturen moeten ook betaald. Ik hou mijn hart vast', verzucht Post. 'Je kunt het niet meer overzien en leeft van datum naar datum, Dat maakt het heel onzeker.'

