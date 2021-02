Lockdown grotendeels verlengd; dit verandert er wél

'Het was wikken en wegen. De onvermijdelijke conclusie is dat we de lockdown bijna helemaal verlengen tot 3 maart. Op 23 februari is er een nieuwe persconferentie over de stand van zaken.' Dat maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. Wij zetten op een rijtje wat er wél verandert.

Zoals al eerder bekend werd gaan basisscholen en de kinderopvang weer open vanaf maandag 8 februari. Volgens het OMT dragen kinderen minder bij aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. 'Dat geldt ook voor de Britse variant', aldus Rutte. Voorwaarde voor heropening is een quarantaineplicht voor de hele klas, inclusief leraar, als een kind positief test. Op dag vijf moet iedereen in die klas zich in zo'n geval laten testen.

Naar alle waarschijnlijkheid komt er woensdag een protocol voor basisscholen en kinderopvang beschikbaar. Hierin zouden onder andere verspreide pauzes en starttijden van de schooldag staan.

Alle winkels mogen vanaf woensdag 10 februari producten op bestelling af laten halen. 'Je bestelt vanuit huis online of telefonisch', legt Rutte de regels uit. 'Het afhaalpunt is buiten binnen een bepaald tijdslot en je komt altijd in je eentje. En er zit vier uur tussen bestellen en afhalen om funshoppen tegen te gaan.'

Avondklok

De avondklok loopt woensdagochtend 10 februari om 4.30 uur af. Omdat de situatie per dag verandert, komt het OMT aan het einde van de week met een advies over het gehele pakket aan maatregelen. Pas dan besluit het kabinet of de avondklok verlengd wordt of niet.

