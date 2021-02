Strafblad van 49 kantjes: Stadjer moet naar veelplegerskliniek

Volgens het OM is het 'klip en klaar' dat de man in september en oktober vorig jaar uit twee winkels flessen port, vleeswaren en koek uit de schappen nam, zonder daarvoor te betalen. De man is ruim dertig jaar verslaafd aan alcohol en heeft een strafblad van 49 kantjes. Veel winkeliers in de stad hebben met hem te maken gehad.

Excuusbrief

Hij werd aangehouden nadat hij in september in een supermarkt een fles port stal en daarbij werd betrapt door een medewerker. Die diefstal bekende hij. Maar, zo vertelde hij de rechter, de fles had hij vergoed en daarbij een excuusbrief geschreven aan de supermarkt.

Een diefstal van een fles port in oktober ontkende hij. Hij was in de winkel gezien, terwijl hij de fles onder zijn kleding wegmoffelde. Op het moment dat de man de zaak wilde verlaten, werd hij door een medewerker tegengehouden. Daarna hielden twee andere medewerkers de man tegen de grond, in afwachting van de politie. Tussen hem en de agenten ontstond een worsteling op de grond waarbij hij een aantal klappen kreeg, en hij de agenten met de dood bedreigde.

Worsteling

Volgens het proces-verbaal rolde eenmaal op het politiebureau een fles port uit de kleding van de man. Tijdens een eerdere zitting in december vroeg zijn advocaat om nog eens goed onderzoek te doen naar de gang van zaken op het bureau. 'Als er in de winkel zo geworsteld is, dan was die fles absoluut uit de kleding gevallen, gebarsten, dan was er glas gehoord. Hoe kan de fles op het bureau zijn aangetroffen, waar is die dan nu?, aldus de advocaat. Wat op het proces verbaal stond zou volgens de advocaat niet kloppen met de camerabeelden van de aanhouding en de worsteling.

Nieuw onderzoek

De officier van justitie wilde de man tijdens de zitting in december al twee jaar naar de kliniek sturen, maar twijfelde toen toch over zijn eis. Hij wilde een nieuw onderzoek. Daarom werd de zaak tot vandaag uitgesteld. De Groninger stelde dat hij erin was geluisd. 'Ik mag ter plaatse afsterven. Al geef je me zes of tien jaar kliniek. Ik heb alles in de winkel achter gelaten, want ik voelde nattigheid. Ik werd in de gaten gehouden in de winkel en dacht: ik moet dit niet doen, zei hij.

OM niet onder de indruk

Toch bleef het OM overtuigd van zijn schuld en handhaafde de eis van twee jaar de naar de kliniek voor veelplegers. De advocaat pleitte voor een straf gelijk aan het voorarrest van drie maanden, en hooguit een voorwaardelijk verblijf in de veelplegerskliniek. Uitspraak op 16 februari.