Henk Grol meldt zich af voor Grand Slam Tel Aviv

De oud-Veendammer maakt zijn afmelding kenbaar via social media. ‘Via deze weg wil jullie laten weten dat ik de Grand Slam in Tel Aviv niet zal judoën. In overleg met mijn coach heb ik besloten om na mijn bronzen medaille op de Masters in Doha mezelf volledig te richten op het EK april. Na twee weken goed herstellen, staat er de komende periode een hard trainingsblok op het programma. Road to Tokyo, getting back in shape’, aldus Grol.

Concurrentiestrijd

De Europese kampioenschappen half april in Lissabon is het laatste meetmoment richting de Spelen. Henk Grol is in de gewichtsklasse boven honderd kilogram richting Tokio verwikkeld in een concurrentiestrijd met Roy Meyer (29). Per gewichtsklasse mag er maar één judoka naar de Spelen. Grol pakte tijdens het eerste meetmoment brons bij de Masters in Doha. Meyer werd daar in zijn eerste partij uitgeschakeld.

