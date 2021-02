Gedwongen isolatie coronapatiënt mogelijk in UMCG Beatrixoord (update)

Mensen die het coronavirus onder de leden hebben maar niet vrijwillig in isolatie gaan, kunnen hier mogelijk toe worden gedwongen. Zij worden dan naar UMCG-locatie Beatrixoord in Haren gestuurd.

Dat staat in een besluit van coronaminister Hugo de Jonge in de Staatscourant. 'Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie', valt in het besluit te lezen.

'Laatste middel dat kan worden ingezet'

'Het gaat om coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving en gedwongen opname is een laatste middel dat kan worden ingezet, met als doel om de maatschappij te beschermen', stelt het UMCG in een verklaring.

'Tot nu toe nog niet noodzakelijk geweest'

Het ziekenhuis spreekt van 'een zeer strikte procedure waarvan niet lichtvaardig gebruik kan worden gemaakt'.

'Gedurende de gehele coronacrisis is in Nederland een dergelijke gedwongen opname nog niet noodzakelijk geweest. Het UMCG speelt geen rol in dit beslissingsproces.'

Wanneer gedwongen isolatie?

Om een maatregel tot gedwongen isolatie kan alleen worden verzocht door de voorzitter van een van de 25 veiligheidsregio's in het land, na een advies van de GGD. Dat gebeurt op grond van een artikel in de Wet publieke gezondheid. Een rechter moet zich er vervolgens nog over uitspreken.

Volgens het UCMG is de afspraak er al langer, maar nu door het ministerie officieel bekrachtigd in de Staatscourant.

Ervaring met tbc-patiënten

'Omdat het UMCG op de locatie Beatrixoord de faciliteiten heeft voor gedwongen opnames van tbc-patiënten, heeft het ministerie van VWS ons gevraagd om indien nodig coronapatiënten in gedwongen isolatie te plaatsen. Het is echt een uiterst redmiddel dat niet lichtvaardig ingezet moet worden.'

Mocht het toch tot een gedwongen opname komen op een beveiligde kamer op de tbc-afdeling in Beatrixoord, dan is dat volgens het UMCG niet van invloed op de coronazorg van andere patiënten.

Dit bericht is uitgebreid met meer informatie van het UMCG over de procedure

