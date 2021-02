Cel- en werkstraffen geëist tegen trio voor rol bij hennepkwekerij

Tegen drie mannen uit Hellum, Groningen en Bedum heeft het Openbaar Ministerie (OM) werkstraffen tot 240 uur geëist. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een bedrijfsloods in Sappemeer.

Volgens de aanklager is er dertien keer in de loods geoogst, tussen 1 maart 2015 en 26 oktober 2017. Naast de taakstraffen wil de aanklager een half jaar voorwaardelijk cel voor de mannen uit Hellum en Bedum.

Duizenden stekken en volgroeide planten

Een anonieme tip leidde eind oktober 2017 naar de loods aan de Noorderstraat in Sappemeer. Daarin werden 7400 hennepstekken en 2000 volgroeide hennepplanten aangetroffen. De loods was professioneel ingericht. Alles werd in beslag genomen en vernietigd. In de loods werd sporenonderzoek gedaan.

Beslagen en afgeplakte ramen

Het hennepteam deed vervolgonderzoek. De ramen van de loods waren deels afgeplakt en beslagen. Ook was er een luid zoemend geluid te horen. De bestelauto van de man uit Bedum werd bij het pand aangetroffen. Al snel werd duidelijk dat de huurder en de onderhuurder van het pand vermoedelijk ook betrokken waren bij het kweken van de hennep.

Financieel onderzoek

Een inval volgde, en medio 2018 werden de 51-jarige Groninger, de 52-jarige man uit Hellum en de 53-jarige Bedumer aangehouden. Na verhoor mochten ze het politiebureau weer verlaten. Ondertussen liep het onderzoek naar de mannen, waaronder ook financieel onderzoek, verder.

Twee miljoen euro

De Bedumer had een schuld waar hij niet meer uit kwam. 'Een mannetje' had hem getipt op het huren van een stuk loods in Sappemeer. Hij zou met het aanleggen van stroom een paar centen kunnen verdienen. 'Ongeveer een halve ton', volgens de man zelf. Maar financieel onderzoek wees uit dat de mannen bijna twee miljoen euro hadden verdiend.

De man uit Hellum en de Bedumer worden elk hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de hennepkweek. Omdat de zaak onverklaarbaar lang op de plank lag, stelde het Openbaar Ministerie het bedrag naar beneden bij, naar 840.000 euro.

Lagere straf

De rol van de 51-jarige Groningen bleef beperkt tot het verzorgen van de plantjes. Tegen hem eiste de officier 50 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk cel. Zijn advocaat pleitte voor een lagere straf. De raadslieden van de Bedumer en de man uit Hellum wilden vrijspraak voor hun cliënten.

De man uit Hellum en de man uit Bedum kennen elkaar, maar zijn geen vrienden, verklaarden ze op zitting. Niet duidelijk is of de mannen alléén de aanjager van het project zijn geweest, of dat er een mogelijk andere partij bij betrokken was. Daarover wilden de mannen niets verklaren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

