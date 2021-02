Bever is welkom in Groningen en Drenthe, maar niet overal

De bever, een beveiligde diersoort, creëert een bijzondere leefomgeving voor allerlei planten-en diersoorten. Maar er is ook een spanningsveld met bijvoorbeeld de toestand van dijken en kades en de economische belangen, constateren de provincies en waterschappen. Zo kunnen bevers, met de dammen die ze maken, de waterhuishouding in landbouwgebieden verstoren. Om problemen voor te zijn en draagvlak voor de bever te houden, is een Beverbeheerplan gemaakt. Dit plan geldt voor de komende vijf jaar.

De vier pijlers van het beverbeheersbeleid

Het beheer van de bever berust op vier pijlers: professioneel advies, preventieve maatregelen, tegemoetkoming bij schade en ingrijpen bij gevaar voor veiligheid.

Provincies verdeeld in drie zones

Omdat de bever niet overal een even groot risico vormt, zijn de provincies Groningen en Drenthe verdeeld in drie zones: ‘bever welkom’, bever groot risico’ en ‘bever met aandacht’.

De drie zones waar de provincies in verdeeld zijn (Foto: Beverbeheersplan)

Groen=bever welkom, geel = bever met aandacht en rood = bever groot risico.

De bever-welkomzone

In de bever-welkomzone is ruimte voor naar schatting 91 bever territoria. De aanwezigheid van de bever draagt positief bij aan de water- en natuurdoelen in deze gebieden. Beverdeskundige Daan Bos die meewerkte aan de opstelling van het beheerplan: 'Bevers zorgen voor meer biodiversiteit. Vissen, vlinders en amfibieën profiteren van hun aanwezigheid en met hun burchten houden ze water tegen, wat in tijden van droogte goed uitkomt. Bevers zorgen dus voor veel extra's en die positieve effecten moeten we benutten en optimaliseren. De nadelen, want die zijn er ook, moeten we minimaliseren. Daarom is dit beheerplan opgesteld.

De bever-groot-risicozone

In de lage delen van Groningen en Drenthe, waar de bever voor bijvoorbeeld overstromingsproblemen kan zorgen, is de zone ‘bever-groot-risicozone’ ingericht. De bever kan daar niet verblijven, tenzij er ‘buitenproportionele’ investeringen worden gedaan, aldus de provincies en waterschappen. Daarom wordt het dier daar weggevangen en verplaatst. Als herplaatsing niet meer mogelijk is, worden de bevers in dit gebied in de toekomst mogelijk gedood.

Een risicogebied is bijvoorbeeld de Eemskanaalzone. Omdat de polders hier lager liggen dan het water in het kanaal is er een groter risico op overstroming als de bever de kades verzwakt door er een hol in te graven. Tjip Douwstra, dagelijks bestuurslid van Waterschap Hunze en Aa's: 'Onze muskusrattenvangers en die van Noorderzijlvest houden in de gaten of de bever zich bij het Eemskanaal gaat vestigen. Zodra hij wordt gesignaleerd wordt-ie gevangen. Dat gebeurt samen met medewerkers van de Zoogdierenvereniging. Daarna wordt het dier verplaatst naar een plek in de bever-welkomzone.'

De bever-met-aandachtzone

In de ‘bever-met-aandachtzone' valt samen te leven met de bever, zo staat in het Beverbeheerplan. Maar dat kan alleen als de bewoners van dat gebied niet alleen de lasten ondervinden, maar ook profijt ervaren (natuurschoon, ecotoerisme, etc.). Het is belangrijk dat particulieren en bedrijven en andere belanghebbenden ondersteund worden met kennis. Ook moet bij problemen ‘snel en adequaat’ worden opgetreden, zo staat in het plan. Het gaat dan om schade aan gewas of risico op persoonlijke veiligheid.

Het plan is vastgesteld voor de duur van vijf jaar. In deze periode doen de provincies en waterschappen aan onderzoek, monitoring en rapportage waardoor geleerd kan worden van de ervaringen.

