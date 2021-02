Coronadruk neemt af: Martini Ziekenhuis voert weer 'gewone operaties' uit

Doordat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis afneemt, is er weer ruimte voor bijvoorbeeld knie-en heupoperaties. Twaalf van de veertien operatiekamers (ok's) zijn nu open; op het dieptepunt van de tweede golf waren dit er nog maar zes.

Nodig op ic

Dat die ok's dichtgaan tijdens een coronagolf, komt doordat vooral ok-assistenten en anesthesiemedewerkers dan bijspringen op de intensive care (ic). Zij helpen daar bij de behandeling van coronapatiënten. Robert Hakvoort, voorzitter van de medische staf: 'Eén anesthesiemedewerker minder betekent direct een hele dag één ok minder.'

Wat nu ook scheelt is dat inmiddels meer verpleegkundigen binnen het ziekenhuis zijn opgeleid voor coronazorg. 'Zij kunnen nu dus ook op de ic worden ingezet, waardoor ok-medewerkers hun eigenlijke werk kunnen blijven doen.'

Streep door 100.000 behandelingen

Tijdens de coronagolven gaan de spoedzorg en oncologie altijd door, maar al het andere moet wachten. Uit onderzoek bleek vorige week dat in Nederland zeker 100.000 behandelingen zijn uitgesteld.

Robert Hakvoort: 'Echt gigantisch. Ik denk dat het nog een understatement is ook. Zo laag in de ok's zitten is vreselijk. Ik heb voorbeelden van mensen die in de eerste golf afvielen, net aan de beurt waren en toen vanwege de tweede golf weer afvielen. Die krijgen nu in principe voorrang, maar er kunnen opnieuw spoedgevallen tussendoor komen.'

Extra operatiekamers

Het Martini Ziekenhuis wil de relatieve rust nu optimaal gebruiken. Chirurgen gaan eerder op de dag beginnen en ze gaan ook langer door. Al voor corona opereerden ze ook op zaterdag om de wachtlijsten te verkorten; dat blijven ze doen.

Dat we twaalf van de veertien ok's open hebben, is best een hele prestatie Robert Hakvoort - voorzitter medische staf Martini Ziekenhuis

Verder zijn er plannen om twee operatiekamers voor kleine operaties om te bouwen tot volledige ok's. 'Maar dan moeten we wel ook medewerkers hebben en die zijn heel moeilijk te vinden.'

Welke patiënten aan de beurt?

Patiënten met bijvoorbeeld een versleten knie of met een verzakking in de buik; ze maken nu weer kans op een operatie. Daarnaast probeert het Martini Ziekenhuis deze weken zoveel mogelijk patiënten met kanker te behandelen. Oncologie is naast spoed het enige dat altijd door moet gaan.

'We halen de oncologie naar voren, zodat we een buffer creëren voordat de derde golf er is. Als we dan weer bijna alle ok's moeten sluiten zijn deze mensen in elk geval geopereerd en zorgen we dat we de nieuwe aanwas dan ook aankunnen.'

Hakvoort is al met best een beetje trots. 'Dat we twaalf van de veertien ok's open hebben is best een hele prestatie.'

Toch kan het elk moment weer anders zijn. Als de Britse variant toeslaat en de ziekenhuisbezetting toeneemt, dan moeten er weer ok's dicht. 'Dus we doen nu wat we kunnen doen.'

Andere Groningse ziekenhuizen

Het UMCG in Groningen heeft ook 85 procent van de operatiekamers weer in gebruik, maar gebruikt die capaciteit alleen voor de urgente operaties. Volgens woordvoerder Lex Kloosterman komt dat doordat die categorie in een universitair ziekenhuis groter is. Hij noemt het een constante puzzel. Soms heeft de ene afdeling zoveel acute operaties te doen dat andere afdelingen minder kunnen doen. 'Zo is het continu schakelen om ervoor te zorgen dat we alle urgente zorg op tijd kunnen doen.'

Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en het Refaja in Stadskanaal (Treant Zorggroep) willen niet toelichten hoeveel reguliere zorg ze doen. Ze verwijzen naar het regionale overlegorgaan Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Dat zegt op haar beurt dat ziekenhuizen inderdaad weer meer reguliere zorg doen, maar dat een percentage niet te geven is, ook omdat de situatie snel kan veranderen.

