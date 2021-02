Jongeren vernielen ijsbaan, hebben spijt en worden vrijwilliger

'De boodschap is goed overgekomen. We maken van de nood een deugd', zegt Klaas Bellinga van de ijsvereniging in het dorp.

Wakken geslagen met palen en stenen

Groot was de schrik bij de leden van IJsvereniging Nieuwolda toen ze ontdekten dat er palen en stenen op de ijsvloer lagen en dat er her en der wakken geslagen waren.

'Jammer dat het gebeurt. Het is coronatijd, de jongeren in het dorp hebben niet heel veel meer te doen. Die komen dan langs om even te kijken of het ijs al goed is. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om dat op deze manier te doen', zegt Bellinga.

'Het is verveling, dat snap ik ook wel'

'De betrokken jeugd heeft zichzelf gemeld, daar ben ik heel blij mee. Het is verveling, dat snap ik ook allemaal wel. Ze waren zich er niet van bewust dat de ijsbaan zo kwetsbaar was en realiseerden zich niet dat ze zo voor iedereen de ijspret bederven.'

'Kijk alleen al hoeveel vrijwilligers er mee bezig zijn om een ijsbaan in stand te houden, daar waren ze zich niet van bewust. En als er wel geschaatst kan worden, hebben ze daar zelf ook plezier van.'

Na het gesprek met de jeugd meldden de jongeren zich volgens Bellinga 'spontaan aan als vrijwilliger'. 'Het is heel vervelend, maar het zal zeker niet weer gebeuren.'

Klaas Bellinga bij de ijsbaan (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Mogelijk volgende week schaatsen

Momenteel dooit het, maar als de verwachtingen uitkomen, komen er volgende week een aantal dagen met overdag en 's nachts vorst. 'Dan kunnen we mogelijk open', zegt Bellinga hoopvol. 'We gaan vanavond in elk geval al wat regelwerk doen, zodat er, als we open kunnen, ook wat koek en zopie is voor de schaatsers.'

