Basisschoolkinderen vaak laten testen? 'Onhaalbaar!'

'Het is een farce en een gedrocht.' Dat zegt Hayo Bohlken van onderwijsvakbond AOB over de manier waarop het kabinet de basisscholen heropent.

De Groninger vertelt dat de telefoon roodgloeiend staat en ook op social media melden ongeruste leerkrachten zich volop. Er zijn zorgen over de veiligheid van docenten, maar ook over de uitvoerbaarheid van de aanvullende maatregelen om de verspreiding van corona op scholen tegen te gaan. Het kabinet wil bijvoorbeeld een hele klas naar huis sturen als een kind positief op corona test.

Bohlken: 'Het is een farce, omdat het niet haalbaar is. Die quarantaine is niet meer dan een zoethoudertje voor leraren.'

Kinderen testen is vrijwillig

Alle leerlingen in de klas moeten thuisblijven en op dag vijf een test doen. Als ze een negatieve uitslag hebben, zijn ze weer welkom op school. 'Maar dit kan niet verplicht worden. Ouders kunnen gewoon zeggen: mijn kind heeft geen klachten, dus hij gaat weer naar school. En dan?'

Een school kan zo'n kind vervolgens niet weigeren, stelt de Groningse vakbondsbestuurder. 'Dit rammelt aan alle kanten. Kinderen hebben vaak geen symptomen, dus ze kunnen dan best positief zijn.'

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft inmiddels laten weten dat het testen van kinderen na een besmetting in de klas inderdaad niet verplicht wordt. Maar kinderen die niet getest worden, moeten wel vijf dagen extra in quarantaine, meldt de NOS.

Petitie van ongeruste ouders

Inmiddels is online een petitie gestart door ouders die niet van plan zijn mee te werken aan het veelvuldig testen van hun kinderen. De petitie is inmiddels zo'n 65000 keer ondertekend.

Karin Kosters-Lubben uit Musselkanaal, moeder van een dochter van acht, is ook kritisch op het testen van kinderen. 'In quarantaine bij een ziek klasgenootje en verplicht testen zien wij niet zitten. Wij kunnen als gezin niet in het slechtste scenario steeds in quarantaine. Er moet ook gewerkt worden.'

Gerda Ebbinge-Linker uit Leek heeft er minder bezwaren tegen, maar ze heeft wel vragen. Ze heeft twee jongens van negen op de basisschool. 'Ik vind het wel te begrijpen en snap dat ze dan weer veilig terug kunnen. Maar ja, een dag later kan het alweer anders zijn. En stel: ze zijn net weer terug en er gebeurt weer wat. Hoe lang gaan we hiermee door dan?'

En de snotneus dan?

Vraag is ook wat het beleid rondom snotneuzen wordt. Snotterige kinderen mogen nu gewoon naar school, omdat kinderen dit nou eenmaal heel vaak hebben. Een snotneus bij een kind wordt daarmee niet direct als coronaklacht bestempeld. 'Straks moeten deze kinderen zich laten testen, begrijp ik. Maar de meeste ouders zullen dit onzinnig vinden.'

Gerda Ebbinge-Linker uit Leek deelt die mening. 'Ik zou ze ook niet laten testen dan. In het voorjaar heb ik ze wel een keer thuisgehouden met een snotneus, maar ze waren helemaal niet ziek.'

Koste wat het kost open

Bohlken denkt dat de aanvullende maatregelen er bij de haren zijn bijgesleept. 'Ze willen de basisscholen openen en het lijkt alsof ze van alles eromheen bedenken om dit te kunnen verkopen. Het is schijnveiligheid en niet uitvoerbaar.'

Toch is moeder Gerda Ebbinge-Linker vooral heel blij dat de scholen opengaan. 'Ze zijn nu al een jaar kwijt! Er komt geen einde aan; over twee weken is het echt niet anders. Dit is gewoon de nieuwe wereld.'

Woensdag moet een protocol bekend worden met de precieze maatregelen op scholen. Bohlken: 'Op dit moment is iedereen met iedereen in overleg. Al sinds maandag. Ik ben blij dat ik niet op een basisschool zit. Niemand weet hoe ze hier mee om moeten gaan.'

