Het Hogeland wil bevingsgeld voor 'typisch Groningse plek' Enne Jans Heerd

Er is 1,5 miljoen euro nodig voor de plannen. Het NPG verdeelt geld dat beschikbaar is voor projecten die de leefbaarheid in het aardbevingsgebied vergroten. Gemeenten kunnen hiervoor plannen aandragen.

De initiatiefnemers zijn blij met het besluit van het college en hopen dat de gemeenteraad hetzelfde oordeel heeft. Raadsleden mogen zich namelijk ook nog uitspreken over de aanvraag bij het NPG.

Monumentale boerderij

Het project behelst de aanpak van de monumentale boerderij Enne Jans Heerd op de eeuwenoude wierde Maarhuizen.

‘We willen deze typische Groningse plek voor iedereen toegankelijk maken. Er komt hier veel samen. Het ligt aan wandelroutes en vaarroutes. Het is een plek met veel historie en waar je natuur en cultuur kunt beleven’, legt Mayke Zandstra uit. Zij beheert het gebouw voor de Stichting Enne Jans Heerd.

Met het geld wordt het landgoed opgeknapt, waaronder de oude begraafplaats. Ook worden diverse activiteiten opgezet die zich richten op kunst, cultuur, onderwijs en educatie. Verder wordt de boerderij gerestaureerd, maar daarvoor worden andere fondsen gebruikt.

Aanwinst voor het hele gebied

‘Het bedrag van het NPG is essentieel voor het totale plan dat ruim 3 miljoen euro kost. We zijn ontzettend blij als we het geld krijgen. Het is best wel spannend omdat we hier al drie jaar samen met de gemeente mee bezig zijn’, zegt Zandstra.

Er is de afgelopen tijd ook kritiek dat een brede doelgroep niet veel heeft aan de NPG-projecten. ‘Dat is juist het doel van dit project. We willen het landschap, erfgoed en cultuur versterken. Dit wordt een plek voor de Groningers. We hebben dit soort initiatieven nodig. Het Hogeland moet positieve ontwikkelingen krijgen. Dit is daar één van’, vertelt Zandstra. ‘Deze plek hebben heel veel mensen in hun hart gesloten en gaan we nog mooier maken.’

In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt het project uitgevoerd.

Het project Enne Jans Heerd is een aanwinst voor het hele gebied Kristel Rutgers - wethouder Het Hogeland

De gemeente heeft nog meer projecten die ze binnenkort wil indienen bij het NPG. Daaronder de centrumplannen voor Leens en Warffum, de ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum en een verbouwing van de kerk Obergum.

Handboek

'Deze projecten zijn nog niet kansrijk genoeg voor indiening. We gaan samen met de initiatiefnemers kijken hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. De plannen worden geperfectioneerd', zegt wethouder Kristel Rutgers. De gemeente heeft een handboek gemaakt waar projecten aan moeten voldoen, willen ze kans maken op NPG-geld.

'Het project Enne Jans Heerd is een aanwinst voor het hele gebied. Het voldoet ook aan de criteria die we hebben opgesteld. Het is wel belangrijk voor ons dat de raad zich ook nog uitspreekt over dit project en ons voorziet van input', laat Rutgers weten.

Afwijzingen

Ook heeft het college besloten een aantal projecten niet in te dienen, omdat ze niet voldoen aan alle criteria. Waaronder het idee van de Groninger Energie Koepel om een fonds voor coöperatieve energieprojecten op te zetten. Ook de restauratie en herbestemming van een gebouw naast de kerk in Ulrum tot Museum Ulrum 1834 werd niet als kansrijk gezien. Een aanvraag om het Waarhuis in Schouwerzijl te verbouwen is ook afgewezen.

Andere projecten

De gemeente heeft eerder al NPG-geld gekregen voor het verbeteren van de waterwerken in Zoutkamp en Vakland Het Hogeland.

Volgende week woensdag vergadert de gemeenteraad over de aanvraag van het NPG.

