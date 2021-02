Schoonmakers op z'n vroegst eind 2023 in dienst gemeente Groningen

De gemeente Groningen neemt op z'n vroegst in november 2023 haar schoonmakers in dienst. Op dit moment huurt de gemeente het schoonmaakpersoneel nog extern in.

De gemeenteraad besloot in december dat ze schoonmakers zelf in dienst wil nemen. Het college van burgemeester en wethouders was het daar niet mee eens, maar voert de wens van de raad wel uit.

Anderhalf jaar nodig

De gemeente heeft naar eigen zeggen anderhalf jaar de tijd nodig om binnen de gemeente een schoonmaakorganisatie op te tuigen.

'Je hebt gewoon de tijd nodig. Er moet ontzettend veel gebeuren, van het aanschaffen van apparatuur tot het werven van mensen. Het is niet niks, en het is ook niet onze core business. Er is iemand die ons daarin begeleidt, en daar nemen we de tijd voor. Bovendien gaat het wel om mensen, we willen het goed en zorgvuldig doen', zegt wethouder Glimina Chakor (GroenLinks).

Contract loopt af

Aanvankelijk was het de bedoeling de schoonmakers per 2022 in dienst te nemen, maar dat blijkt niet te lukken. De huidige contracten lopen namelijk in november 2021 af, en kunnen volgens Chakor niet worden verlengd.

Om die reden moet de gemeente het schoonmaakwerk nog één keer aanbesteden. Chakor wil dat doen voor een periode van minimaal twee jaar. Bij die twee jaar zit een optie om het contract met één of twee jaar te verlengen. Dat betekent dat het schoonmaakwerk in theorie tot november 2025 door externe bedrijven kan worden uitgevoerd.

Geen contract voor één jaar

Aanbesteden voor een kortere periode dan twee jaar noemt wethouder Chakor niet realistisch, omdat een externe partij moet investeren om het schoonmaakwerk te kunnen doen.

'We hebben overwogen om een aanbesteding uit te schrijven voor één jaar. Maar in de 'aanbestedingswereld' is twee jaar al echt heel kort. Meestal is het zes jaar, met verschillende optiejaren erbij', verklaart de wethouder.

Acht ton per jaar

De gemeente gaat ervan uit dat het schoonmaakwerk jaarlijks acht ton kost zodra de gemeente het werk zelf uitvoert. Chakor wil niet kwijt wat ze verwacht te betalen in de jaren dat het werk nog door een extern bedrijf wordt gedaan.

Lees ook:

- Schoonmakers gemeente komen in dienst, stadsbestuur ziet het niet zitten

- Komen schoonmakers in de gemeente Groningen in dienst van de gemeente?