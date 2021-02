Eerste Groningse Tiny Houses als sociale huurwoning in gebruik genomen

De drie Tiny Houses staan tussen het groen op het Groot Bronswijk-terrein. Het gebied rond de kleine huisjes is nog modderig, maar stroom is er al wel aangelegd. Het weer is deze woensdag vochtig en mistig, maar als je daar doorheen kijkt zie je voor de natuurliefhebber een prachtige woonomgeving.

Groninger Huis, die woningen beheert in het oosten van onze provincie, is de eerste in onze provincie die Tiny Houses aanbiedt als sociale huurwoningen. Landelijk is het één van de eersten die actief is op dit gebied.

De Tiny Houses staan in het groen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Je trekt nieuwe en andere mensen'

'Groninger Huis heeft duurzaamheid hoog in het vaandel', zegt Geja Hagedoorn van de woonstichting. 'En Oost-Groningen is een gebied dat te maken heeft met krimp, leegloop van dorpen. Door zo'n nieuwe woonvorm neer te zetten trek je toch weer nieuwe en andere mensen.'

Te gek! Ik kan niet wachten Sarèl de Jong

De belangstelling voor de Tiny Houses was enorm groot. De twee open dagen die in augustus 2020 werden gehouden waren in mum van tijd volgeboekt. Uit alle gegadigden selecteerde de wooncorporatie drie nieuwe huurders. Dat gebeurde op basis van motivatiebrieven die de kandidaten schreven, en vervolgens nog een loting.

Eén van de gelukkigen is regerend wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong (24). Tot nu toe woonde ze bij haar ouders in Meedhuizen, maar vanaf woensdag heeft ze haar eigen plek. 'Best wel bijzonder', zegt ze daarover. De andere twee zijn Mariëlle Kruizinga en Vincent Francken.

Ook op andere plaatsen

Op het Groot Bronswijk-terrein staan drie verschillende types Tiny Houses: Easy Home, Wikkelhouse en Woody Popp. Van dat laatste type worden de komende tijd 26 exemplaren geplaatst. Tien in Appingedam, vier in Hoogezand en twaalf in Midwolda. De huurprijzen variëren van €390 tot €493.

Sarèl de Jong op de veranda van haar Tiny House (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Ik heb er een heel goed gevoel over, super, ik ben heel blij', zegt Sarèl, die rondloop met een blauw oog ('is tijdens de training gebeurd'). Klein wonen vindt ze geen probleem: 'Hoe minder ruimte je hebt, hoe minder je hoeft schoon te maken. En je zit midden in de natuur. Te gek! Ik kan niet wachten.'

Extra voordeel voor Sarèl de Jong is de locatie van haar Tiny House: 'Als ik van mijn veranda af ga, loop ik een paar meter naar een bruggetje en dat sta ik al voor het fitnesscentrum waar ik iedere dag train en werk.'

Boter bij de vis

Vader en moeder De Jong hebben inmiddels de eerste spullen van de kickbokser bij haar nieuwe huis neergezet, waaronder een nieuwe tv en een wasmachine. Het inrichten van het huisje kan beginnen. Maar voor het zover is komt een medewerker van Groningen Huis bij de deur met een mobiel pinapparaat: de huur van de eerste maand kan gelijk worden betaald.

Lees ook:

- Tijdelijke woonwijk voor Tiny Houses krijgt vorm: 'Ik plan nooit 10 jaar vooruit'

- Stadsbestuur zet komst tiny houses door ondanks eerdere politieke verdeeldheid