Nune (9) en Davit (7) dreigen te worden uitgezet, Stadjers starten petitie

De 69-jarige Westra hoopt middels een petitie druk uit te kunnen oefenen op de beleidsbepalers in Den Haag. Hij hoopt met zijn actie dat het gezin in Nederland mag blijven.

In Nederland geboren

Nune en Davit zijn in Nederland geboren, nadat hun ouders in 2011 uit Armenië vluchtten en in Groningen onderdak kregen. Ze hebben in 2019 een beroep gedaan op de kinderpardonregeling. Na zes maanden in spanning te hebben gezeten kreeg het gezin van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen dat ze terug moeten.

'Wij zijn het er niet mee eens', zegt Siep Westra. 'De kinderen zijn gewoon hier geboren. Ze zijn nog nooit in Armenië geweest en hebben ook helemaal niks met dat land.'

We gaan allerlei acties op touw zetten Martha - mede-initiatiefnemer petitie

In Nederland bestaat een regeling voor kinderen die hier al langdurig verblijven, maar volgens het IND vallen de Nune en Davit daar niet onder omdat ze een tijd buiten beeld geweest zijn. 'Ook zeggen ze dat ze geen banden' zouden hebben hier in Nederland, maar ze hebben juist een heel groot netwerk.'

Ook na het indienen van een bezwaarschrift wordt in december 2020 negatief beslist. 'Dat is een harde klap en ze worden de dupe van de bureaucratie', zegt Westra.

'Opa en oma'

Het echtpaar leerde de kinderen kennen via de Oosterkerk in Groningen. De kinderen zijn sindsdien kind aan huis bij de Westra's. Nune en Davit zien Siep en Martha als hun 'Nederlandse opa en oma'.

'Wij gaan nu allerlei acties opzetten op veel verschillende manieren', zegt Marta strijdbaar. 'We gaan posters verspreiden met de gezichtjes van de kinderen, want dat zal mensen raken. Zeker de mensen die zelf kinderen hebben.'

Het echtpaar heeft nog één mogelijkheid om een stokje te steken voor de uitzetting. Ze stappen naar de rechtbank in Groningen. Via hun advocaat hebben ze inmiddels beroep aangetekend tegen de uitzetting. 'Ze mogen sowieso in Nederland blijven tot de zitting', zegt Siep. 'Het zal vanwege corona nog wel een paar maanden duren voordat de zaak wordt behandeld.'

De online petitie is hier te vinden.

