Live: Donar zet Heroes in eerste helft op grote achterstand

Vorige week dinsdag verloren de Groningers in Den Bosch nog van de Bosschenaren in de ‘Europese bubbel’. Het duel werd pas na verlenging met één punt verschil verloren (99-98). Vervolgens verloor Donar ook van BC Parma uit Rusland, waardoor het team van coach Ivan Rudez is uitgeschakeld in de Europe Cup. Donar kan woensdagavond in de reguliere competitie revanche nemen op Heroes.

Live

Het duel begint om 18.30 uur in MartiniPlaza en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.