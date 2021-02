140 tips over moord Els Slurink: 'Een groot deel kun je opzijschuiven'

Op meerdere plekken in de binnenstad van Groningen was het gezicht van Slurink te zien (Foto: ANP)

Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht van vorige week zijn er bij de politie 140 tips binnengekomen over de moord op Els Slurink in 1997.

Tipgevers noemen concrete informatie, laat een politiewoordvoerder weten. Het gaat om namen, schoenafdrukken in de tuin van Slurink en informatie over haar gestolen fiets.

De in 1997 vermoorde psychologe was de afgelopen tijd weer in het nieuws. Er werden posters met haar foto in Stad opgehangen en er kwam aandacht voor de zaak in een uitzending van Opsporing Verzocht. Deze aandacht is onderdeel van een nieuwe aanpak van cold cases. In het verleden werd de cold case-kalender verspreid, maar nu kiest de politie voor een gerichtere aanpak.

Achterdeur open en fiets gestolen

Niet alleen de aanpak van oude zaken is veranderd; ook de koers van dit onderzoek heeft een ommezwaai gemaakt. Slurink werd in maart 1997 dood gevonden in haar appartement aan het Van Brakelplein in Stad. Een steek in het hart was haar fataal geworden. Haar achterdeur was niet op slot en haar fiets was weg.

Zelf denk ik dat haar dood een samenloop is van toevallige omstandigheden Klaas-Jan Dijkema - voormalig politierechercheur

In de eerste instantie ging de politie uit van een dader in de privé-omgeving. Maar alle sporen liepen dood. Mogelijke verdachten hadden een waterdicht alibi of hun dna kwam niet overeen met het spoor onder Els’ nagel.

Vorige week maakte de politie bekend dat de focus in het onderzoek meer richting een inbreker ging. Eind jaren 90 werd er veel ingebroken in Els’ buurt. Zou Els in haar laatste uren een inbreker getroffen hebben en zou die toevallige ontmoeting haar fataal zijn geworden?

Moordonderzoek verliep niet vlekkeloos

‘De meningen zijn daar enorm over verdeeld. Zelf denk ik dat haar dood een samenloop is van toevallige omstandigheden’, zegt Klaas-Jan Dijkema. Hij was betrokken bij het cold case team. Inmiddels is hij gepensioneerd.

Een groot deel van de tips kun je opzijschuiven, dat zijn beroepstippers of complotdenkers Klaas-Jan Dijkema - voormalig politierechercheur

Het moordonderzoek verliep in die tijd niet vlekkeloos. Er was net een reorganisatie binnen de politie geweest en de rechercheafdeling was onderbezet. Tel daarbij op dat er veel misdrijven waren in die periode en dat er weinig ervaren rechercheurs op de zaak zaten. Het onderzoek is volgens Dijkema te snel op de plank beland.

Sterke aanwijzing

Hij denkt dat de politie een sterke aanwijzing heeft dat ze het in de richting van een inbreker moeten zoeken. ‘Dat kan van alles zijn. Een getuigenverklaring kan de politie geleid hebben naar een mogelijke inbreker, een verbeterd dna-spoor, of een heel nieuw spoor.’

Of de 140 tips tot een aanhouding gaan leiden, weet hij niet. ‘Ik weet uit eigen ervaring: als je maar breed genoeg aandacht besteedt aan een zaak, en vooral op televisie, dan komen de tips wel. Een groot deel kun je opzij schuiven. Dat zijn beroepstippers of complotdenkers. Een getal zegt weinig.’

Toevalstreffer

Maar toch, er is maar één goede tip - die 15.000 euro oplevert - nodig om de moord op te lossen. Dijkema denkt dat de oplossing van deze zaak misschien van een toevalstreffer moet komen. ‘Werkelijk alles is onderzocht. Misschien wordt er iemand aangehouden voor een ander vergrijp en blijkt er ineens een dna-match te zijn in deze zaak. Dat is vaker voorgekomen.’

Hij sluit een oplossing niet uit. ‘Ik hoop echt dat de politie een goede aanwijzing heeft en dat ze het bij het goede eind hebben. Tot nu toe loopt elk spoor dood.’

De campagne rondom de zaak Els Slurink is afgelopen. De politie gaat alle binnengekomen informatie beoordelen en onderzoeken.

Lees ook:

- Namen genoemd in tips over moordzaak Els Slurink

- Politie verlegt focus in moordzaak Els Slurink (update)