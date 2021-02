'Rijk is simpelweg niet bereid tekorten Ring Zuid te financieren'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet te vermurwen als het gaat om de tekorten bij de bouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Die onheilsboodschap geeft gedeputeerde Fleur Gräper mee aan Provinciale Staten.

Gräper hoopt dat verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet ertoe kunnen leiden dat het ministerie wil bijdragen aan de projecten N33 Midden en de Wunderline die de dupe worden nu de provincie Groningen 78 miljoen exclusief btw moet bijleggen bij de zuidelijke ringweg.

Kan de provincie niet voorfinancieren?

Groninger Belang en de Partij voor het Noorden hebben suggesties gedaan om geld vrij te maken om de aanleg van de N33 alsnog te kunnen financieren, maar zonder resultaat. Zo stelt fractieleider Bram Schmaal (Groninger Belang) voor om de verdubbeling van de N33 voor te financieren, om later bij het Rijk het geld terug te vragen.

'De aanleg van de A7 tussen Winschoten en Nieuweschans is eerst door het bedrijfsleven voorgefinancierd en daarna terugbetaald door het Rijk.' Gräper beaamt dat, maar plaatst daarbij een kanttekening. 'Dat zou kunnen als het Rijk was te betalen, maar nu geen geld had. Maar het Rijk heeft ons simpelweg laten weten dat zij niet bereid is mee te betalen aan de tekorten van de zuidelijke ringweg.'

De spaarpot voor de westelijke ringweg aanbreken

Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) doet de suggestie om het geld te halen uit de spaarpot voor de aanleg van de westelijke ringweg die moet starten nadat de zuidelijke ringweg is voltooid. 'Zo kan de stad laten zien hoe groot de solidariteit is met de Ommelanden. De Ommelanden, die projecten zien sneuvelen ten faveure van de stad.' Gräper laat weten dat de Staten dit in meerderheid goed moeten vinden. Van der Laan: 'Wij dienen nu geen voorstel in, maar willen deze gedachtegang laten inwerken bij de Statenleden.'

Gele kaart voor gedeputeerde Gräper

Een deel van de oppositie in Provinciale Staten wil Gräper een gele kaart geven. Naast indiener Groninger Belang vinden Forum voor Democratie, PVV en Code Oranje dat de gedeputeerde onvoldoende heeft gestuurd op de problemen bij de zuidelijke ringweg. 'Dit is geen rode kaart: de gedeputeerde hoeft niet weg, maar dit is een gele kaart. Er worden ministers weggestuurd om een bonnetjesaffaire; de zuidelijke ringweg wordt 200 miljoen euro duurder dan het oorspronkelijke bedrag. Dat kan niet zonder gevolgen blijven', aldus Schmaal.

De coalitiepartijen en oppositiepartijen SP en Partij voor het Noorden willen niet zover gaan.

'Zwarte dag voor Noordoost-Groningen'

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zeggen geraakt te zijn door het feit dat de N33 voorlopig sneuvelt en dat de Wunderline ook onder druk staat. D66-Statenlid Peter Gerrits noemt het 'vervelend' voor de regio EemsDelta, maar wil vooral de 'kansen blijven zien'. Van der Laan (Partij voor het Noorden): 'Dat triggert ons toch, dat D66 dit zegt. Dit is namelijk een zwarte dag voor Noordoost-Groningen.'

Lees ook:

- Aannemer bang voor 'aanzienlijke schade' bij openbaar maken stukken Ring Zuid

- ‘Den Haag heeft niet het beste met Groningen voor’

- Alles over de zuidelijke ringweg