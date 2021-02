NAM-directeur niet bang voor parlementaire enquête: 'Transparant zijn is belangrijk'

Als NAM-directeur Johan Atema wordt opgeroepen om te getuigen tijdens de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen, dan is hij niet bang voor de consequenties. 'Voor mij is het belangrijkste om daar transparant te zijn over de fouten die we hebben gemaakt en daar verantwoording over af te leggen.'

Angst voor de enquête heeft Atema naar eigen zeggen dus niet, maar hij bereidt zich wel voor op de enquête en een eventuele ondervraging. Met transparantie als helder doel.

'Ik vind dat Nederland en de Groningers daar recht op hebben', zegt Atema in gesprek met RTV Drenthe. 'Wij als bedrijf moeten laten zien dat we geleerd hebben en erkenning geven aan de fouten.'

Geen alternatief

Eventuele consequenties naar aanleiding van een verhoor, neemt hij op de koop toe. 'Ik ga daar geen rekening mee houden. Er is geen alternatief. In Groningen zijn fouten gemaakt.'

'Wij hebben daar als bedrijf al sinds de jaren negentig een grote rol in gespeeld. We hebben niet goed voorspeld dat er aardbevingen zouden komen en we hebben niet goed ingeschat wat de bevingen en schade aan huizen met mensen doen. Ook in de oplossing hebben we te lang geprobeerd om mee te helpen in plaats van op afstand te gaan staan en de afwikkeling door de overheid te laten doen, zoals nu gebeurt.'

Na de verkiezingen

De parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen wordt op dit moment voorbereid door een commissie, bestaande uit Tweede Kamerleden. Het ligt in de lijn der verwachting dat het onderzoek na de verkiezingen voor de Tweede Kamer daadwerkelijk kan beginnen.

