Groenlinks-raadslid in Veendam gaat op eigen voet verder

Trevor Mooijman, raadslid in de gemeente Veendam, gaat verder als onafhankelijk raadslid. Tot voor kort was hij fractievoorzitter van GroenLinks.

Mooijman pleitte vorig jaar in de gemeenteraad tegen nieuwe windmolen- en zonneparken en dacht hard op na over de mogelijkheden van kernenergie. Dit werd hem door de rest van de afdeling van GroenLinks in Veendam niet in dank afgenomen. Hij stapte op.

Mooijman heeft nu besloten om verder te gaan als onafhankelijk raadslid.

'De breuk heeft veel impact gehad. Om de angel uit het verhaal te halen is het beter dat ik alleen verder ga. Ik zal mij in de toekomst ook niet meer voor GroenLinks in Veendam kandideren', zegt Mooijman.

'Ik bivakeer op de rechter vleugel van de partij'

Ondanks de breuk voelt Mooijman zich nog wel een vertegenwoordiger van de links partij. 'Ik ben nog steeds lid van GroenLinks. Ik blijf de kiezers die op mij hebben gestemd ook vertegenwoordigen. In hoofdlijnen sta ik nog steeds achter het GroenLinks-programma', aldus Mooijman.

Alleen op het belangrijke thema van de energietransitie denkt Mooijman radicaal anders dan zijn voormalige partijgenoten. 'Het is ook geen geheim dat ik wat meer op de rechtervleugel van de partij bivakeer. Ik zit wat dichter naar het midden. Dat moet ook kunnen binnen een partij', zegt Mooijman.

Toekomst

Mooijman heeft sinds de breuk met zijn afdeling met verschillende mensen gesproken over zijn politieke toekomst. Of Mooijman ook doorgaat tot na de verkiezingen van volgend jaar weet hij nog niet. 'Ik ben mij aan het beraden. Ik maak deze periode eerst op deze manier af en daarna zien we wel verder', aldus Mooijman.

