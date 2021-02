Komende tijd minder bussen vanwege lockdown

Een bus van Qbuzz rijdt over het Emmaviaduct in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Vanwege de lockdown rijden er tot zeker 2 maart minder bussen in onze provincie. Vanaf zondag wordt het aantal ritten op bepaalde lijnen teruggeschroefd, ook 's avonds.

Hoewel het niet duidelijk is of de avondklok ook na komende dinsdagnacht geldt, rijden er in de late uren dus hoe dan ook minder bussen.

Fors minder reizigers

Het aantal busreizigers is fors geslonken: afgelopen week was het aantal passagiers bijna 70 procent minder dan in dezelfde week een jaar geleden. Vanaf zondag rijdt nog 85 procent van het normale aantal bussen.

Scholen en ziekenhuizen

De bussen rijden volgens een vakantiedienstregeling, met extra ritten voor scholieren die in examenklassen zitten. Ook naar ziekenhuizen rijden extra bussen.

'We hebben gekeken wat er noodzakelijk is voor mensen, en naar de doelgroepen die we vervoeren', zegt directeur Marktontwikkeling Michel van der Mark van Qbuzz.

Minder chauffeurs nodig

De komende weken heeft Qbuzz minder chauffeurs nodig: daardoor worden er minder uitzendkrachten ingehuurd. Het kan bovendien voorkomen dat zelfs vaste medewerkers thuisblijven omdat er geen ritten voor ze zijn, laat Qbuzz weten.

Lees ook:

- Komende weken minder bussen door lockdown

- Dit verandert er in de busdienstregeling van Qbuzz

- Hutjemutje in de bus in coronatijd; vooral schoollijnen zijn te druk