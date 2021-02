Zorgen bij schoolbesturen over openen basisscholen: 'Praktisch erg ingewikkeld'

De basisscholen gaan dan weer open, maar niet zonder allerlei maatregelen die de verspreiding van corona tegen moeten gaan. Schoolbesturen in Groningen hebben grote zorgen over de uitvoerbaarheid.

Niet genoeg leerkrachten

Geert Bijleveld van Marenland (met ruim twintig basisscholen in Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer) ziet het helemaal nog niet voor zich om volledig open te gaan. 'We hebben ook leraren die niet voor de klas willen, omdat ze bijvoorbeeld tot de risicogroep behoren en vervanging is er niet.' Ook zijn er ouders die nu al aangeven hun kind thuis te houden.

'Praktisch onuitvoerbaar'

Marieke Andreae van Opron (met scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam): 'Ik ben bang dat de praktische uitwerking van de richtlijnen die nu zijn vrijgegeven met name op grotere scholen erg ingewikkeld is.'

Schooldirecteur Ellen Meijer van De Fontein in Ten Boer worstelt ook met de heropening van haar school:

Zorg bijvoorbeeld maar eens dat alle klassen apart pauze hebben en elkaar niet kruisen. Gespreide begin-en eindtijden kan daarnaast voor ouders met meerdere kinderen een hele puzzel zijn, stelt Andreae.

Erik Vredeveld van VCOG (christelijke basisscholen in de stad) is er ook niet gerust op. Vooral het verdelen van klassen in groepjes die vervolgens afstand van andere groepjes moeten houden is volgens hem niet te doen. 'Het klinkt allemaal heel mooi, maar elke schoolgebouwen zijn daar simpelweg te klein voor.'

Aan hoeveel gevaar kan ik mijn werknemers blootstellen? Erik Vredeveld - VCOG

De bestuurders zien het allemaal nog niet gebeuren, zeker niet met nog maar twee dagen aan voorbereidingstijd. Andreae: 'Ik denk dat het ook goed is om naar ouders duidelijk uit te spreken dat het onderwijs dat we vanaf maandag kunnen verzorgen echt nog afwijkt van dat wat ze gewend zijn, hopen of verwachten.'

Testen van kinderen

Naast alle maatregelen in de schoolgebouwen wil het kabinet ook dat kinderen zich vaker laten testen. Als een leerling positief test, moet de hele klas plus de leerkracht in quarantaine. Op dag vijf moeten alle leerlingen zich laten testen en bij een negatieve uitslag mogen ze terug naar school. Ouders die weigeren hun kind te laten testen moeten hun kind ziek melden en nog vijf dagen langer thuishouden.

Geert Bijleveld van Marenland: 'Ik heb daar moeite mee. Wie controleert dat dan? Komen de kinderen met zo'n formulier op school? Ik heb er veel zorgen over.'

VCOG-bestuurder Vredeveld is op zich wel voorstander dat een hele klas naar huis gaat bij een besmetting, omdat dit de kans op verspreiding verkleint. Als werkgever heeft hij namelijk behoorlijke zorgen over de Britse variant. 'Aan hoeveel gevaar kan ik mijn werknemers blootstellen?'

Fysiek en thuisonderwijs kan niet tegelijk

Het testbeleid heeft hoe dan gevolgen voor het onderwijs, stelt Andreae: 'We moeten er rekening mee houden dat er mogelijk niet altijd fysiek onderwijs kan zijn bij quarantaine of gebrek aan vervanging.'

We gaan het nu eerst een nacht laten bezinken Geert Bijleveld - Marenland

Daarnaast krijgen de leerlingen die op dag vijf geen test doen en dus nog eens vijf dagen thuis moeten blijven geen thuisonderwijs, want de leraar staat dan alweer voor de klas. Vredeveld: 'Klopt, volledige opening betekent geen thuisonderwijs meer. Hoogstens voor de bovenbouw; dat thuiszittende leerlingen meedoen met de les in de klas. Daar kijken we nog naar.'

Misschien toch niet helemaal open?

Geert Bijleveld van Marenland weet nog niet of zijn scholen wel helemaal opengaan, zoals het kabinet het heeft bedacht. 'We hadden meer ruimte verwacht voor tussenvormen, zoals vier dagen school bijvoorbeeld. We gaan het nu eerst een nacht laten bezinken. Morgenochtend hebben we overleg met alle directeuren.'

