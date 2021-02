Unieke sportbeelden duiken op bij Groninger Archieven

De beelden uit 1936 zijn zelfs in kleur en zijn gedraaid in Apeldoorn bij de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch. Het zijn de oudste kleurenbeelden van voetballers in Nederland. De film uit 1944 is in zwartwit en laat beelden zien van een voetbalwedstrijd in Kamp Westerbork.

De kleurenfilm uit 1936 duurt negen minuten en is bedoeld als promotie om geld op te halen voor Het Apeldoornse Bosch. Het wrange is wel dat iedereen die op de film te zien is, waarschijnlijk in de oorlog is omgekomen.

In januari 1943 zijn alle 1300 patiënten en verzorgers van het Apeldoornse Bosch naar Auschwitz vervoerd, waar ze zijn omgebracht.

Levie, advocaat en filmmaker

De beelden zijn gemaakt door Maurits Levie, een advocaat uit de stad Groningen die daarnaast films maakte. Levie was een bijzondere man, die voor de Tweede Wereldoorlog als advocaat in een aantal opzienbarende strafzaken optrad. Zo verdedigde hij IJe Wijkstra, de timmerman en stroper die in 1929 in Doezum vier veldwachters doodschoot.

Maurits Levie overleefde de oorlog en stierf in 1957 in alle eenzaamheid. Een groot deel van zijn filmmateriaal kwam bij de Groninger Archieven terecht. De pas opgedoken beelden kwamen naar voren bij het onderzoek van sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die een zoektocht is begonnen naar Groningse voetballers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

