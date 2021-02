Donar neemt revanche op Heroes met ruime competitiezege

De basketballers van Donar hebben zich gerevancheerd in MartiniPlaza tegen Heroes Den Bosch voor de 99-98 nederlaag in de Europe Cup. Woensdagavond waren de Groningers in de competitie met 87-70 te sterk voor de Bosschenaren.

Bij rust was de tussenstand al opgelopen tot 48-28. In het laatste kwart sloop Heroes nog iets dichterbij, maar de zege van de thuisploeg kwam niet echt in gevaar. Thomas Koenis was afwezig bij de Groningers vanwege een blessure. Donar staat derde in de Dutch Basketball League met zes punten uit vier wedstrijden. De ploeg van coach Ivan Rudez liet er geen gras overgroeien en zette de Brabanders al vlot op een grote achterstand. Na het eerste kwart was het 24-10.

Voorsprong

Er trad vooralsnog geen verslapping op bij de Groningers die ook in de tweede tien minuten verder denderden. Heroes kwam er niet aan te pas. Onder aanvoering van Jarred Ogunbemi-Jackson bouwde Donar de voorsprong uit naar twintig punten bij het rustsignaal. Ogungbemi-Jackson tekende in de eerste helft voor twaalf punten.

Verschil twintig punten

In het derde kwart bleef het verschil constant rond de twintig punten schommelen. Na dertig minuten stond het 66-49. In het laatste kwart kwam Heroes nog even terug door twee driepunters, maar een zelfde score van Moreton zorgde voor 73-60. Hiervan kwamen de gasten niet meer terug.

Topscorer en programma

Topscorer aan de kant van de Groningers was Will Moreton met zeventien punten, Davonte Lacy was goed voor vijftien punten. Donar vervolgt het seizoen aanstaande zaterdag 6 februari met de uitwedstrijd tegen Basketbal Academie Limburg (BAL). Dit duel begint om 20.00 uur.