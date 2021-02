Williams: 'Dit was een geslaagde revanche'

Na de nederlaag in de FIBA Europe Cup tegen Heroes (99-98) was Leon Williams behoorlijk chagrijnig, maar woensdagavond was het een ander verhaal (87-70 zege). 'Vooral verdedigend hadden we het een stuk beter op orde,' aldus Williams.

De ploeg had de video van de nederlaag in Brabant een aantal keer nagekeken en daarna gesprekken gevoerd. 'De belangrijkste conclusies waren dat we fysieker moeten zijn, meer moeten communiceren en afspraken beter nakomen. Daar hebben we vandaag gehoor aan gegeven,' verklaart de point guard van Donar. 'We hebben Heroes vandaag op zeventig punten weten te houden. De uitschakeling in Europa heeft nog wel even door mijn hoofd gespeeld, maar nu moeten we verder.'

Goede reactie

Coach Ivan Rudez vond dat zijn ploeg een goede reactie had getoond. 'Vanaf het begin zat er meer energie en hardheid in ons spel,' aldus Rudez. 'Ook verdedigend was het een stuk beter. We maken kleine stapjes voorwaarts, hebben meer wedstrijden nodig om verder te groeien. Ik was blij dat Juwann James terug was. Hij is een fysieke speler en daarmee belangrijk voor ons.'

Topscorer Moreton

Will Moreton was topscorer aan de kant van Donar tegen Heroes met zeventien punten. 'Het voelt goed dat ik vijf van mijn zes driepunts pogingen wist te verzilveren. Het team geeft me veel vertrouwen om voor het schot te gaan. De nederlaag tegen Heroes dreunde nog wel even na bij ons, maar gelukkig stonden we vandaag aan de goede kant van de score. We zijn vanaf het begin de strijd aan gegaan en hebben zo de overwinning behaald.'

Lees ook:

- Donar neemt revanche op Heroes met ruime competitiezege