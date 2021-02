KNVB moet bestuurscrisis Poolster oplossen

Een deel van de leden wil dat het huidige bestuur opstapt vanwege een gebrek aan vertrouwen. Het bestuur wil voorlopig blijven zitten.

Problemen met microfoon

De onvrede is tijdens een digitale ledenvergadering afgelopen vrijdag besproken. Meerdere leden laten weten dat die chaotisch is verlopen, waardoor opnieuw olie op het vuur is gegooid.

Sommige leden die kritiek hebben op het bestuur melden dat hun microfoon opeens werd uitgezet, waardoor ze niet meer te horen waren in de vergadering. Op vragen in de chat werd volgens hen niet gereageerd door het bestuur. De leden willen niet met hun naam in de media komen, maar zijn bij de redactie bekend.

Poolster-voorzitter Edward Stulp liet weten dat hij bij niemand de microfoon uitzette. Sommige leden die het bestuur wél steunen, hadden volgens hem last van hetzelfde technische probleem.

De accommodatie van Poolster (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Mediaton

Stulp, tevens fractievoorzitter van Gemeentebelangen Eemsdelta, is samen met penningmeester Tina Vegter één van de twee overgebleven bestuursleden van de voetbalvereniging in Spijk. De afgelopen periode stapten verschillende bestuursleden op.

We maken ons verschrikkelijk veel zorgen om hoe het de afgelopen jaren gaat Henk Koerts - wedstrijdsecretaris

De KNVB is benaderd om de partijen binnen de club weer bij elkaar te krijgen, bevestigt Stulp: 'Een ouder lid deed tijdens de ledenvergadering de suggestie om bemiddeling van de voetbalbond in te schakelen. Dat hebben wij als bestuur opgepakt.'

Ook oud-bestuursleden hebben de bond benaderd, onder wie huidig wedstrijdsecretaris Henk Koerts. Hij oppert het idee dat de ledenvergadering geleid kan worden door een onafhankelijk persoon.

'We maken ons verschrikkelijk veel zorgen om hoe het de afgelopen jaren gaat. Er gebeuren dingen die niet kunnen, zoals tijdens de laatste ledenvergadering. Als een extern persoon komt, weten we zeker dat het volgens alle statuten gaat', zegt Koerts.

Voetbalbond kan helpen

KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen laat weten dat de bond in dit soort gevallen kan helpen om een mediator aan te stellen. Een ledenvergadering laten leiden door iemand van de bond is volgens hem een brug te ver:

'Wel kunnen wij tekst en toelichting geven over hoe het Verenigingsrecht in elkaar steekt en hoe in de onderhavige kwestie de statuten van de vereniging kunnen worden uitgelegd en toegepast', zegt Paulsen.

Het is nu de vraag of alle partijen binnen de club met een mediator willen praten. Mocht bemiddeling niet helpen, kan een arbitragezaak bij de KNVB worden gestart.

(Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Aantal zaken afwikkelen

Tachtig van de in totaal 240 leden tellende club hebben hun handtekening gezet onder een brief, waarin zij eisten dat er afgelopen vrijdag een bestuursverkiezing zou komen. Een deel van de ondertekenaars wil dat het huidige bestuur vertrekt, een ander deel wil dat het bestuur wordt aangevuld zodat het weer voltallig is.

Een groep van zeven personen staat klaar om het stokje per direct over te nemen. Stulp liet namens het huidige bestuur vorige week weten dat hij dat niet verstandig vindt en eerst een aantal zaken, waaronder onduidelijkheden rond de financiën van de afgelopen jaren, wil oplossen en afwikkelen.

Op vrijdag 19 februari vindt er een nieuwe algemene ledenvergadering plaats. Het is nog niet duidelijk of er dan wel een bestuursverkiezing staat gepland.

