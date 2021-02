Oud-shorttrackschaatsster schrijft boek over gezondheid topsporters

Vandaag presenteert de Stadjer The Secret Balance of Champions: een boek over de gezondheid van topsporters tijdens en na hun carrière.

32 topsporters interviewde De Schutter voor haar boek. Daar zitten erg bekende namen tussen, niet in de laatste plaats onze eigen Arjen Robben.

De Groningse, net verhuisd uit Ulrum, heeft in dit en een eerder verschenen boek bijzondere belangstelling voor het leven van sporters die op de toppen van hun kunnen presteren. Ook namen als Kiki Bertens, Maarten van der Weijden, Pieter van den Hoogenband en Evgeniy Levchenko komen voorbij. En vergeet internationale grootheden als Mo Farah, Peter Cech en Chris Froome niet.

Het eerdere boek 'Stoppen & Doorgaan' gaat over het leven na de actieve sport, over de manier waarop sporters de draad hebben opgepakt, soms nadat ze door diepe fysieke en mentale dalen zijn gegaan.

Indrukwekkende verhalen

'De verhalen die zij vertellen maakten indruk', vertelt De Schutter. Op de vraag welke namen van sporters spontaan bij haar opkomen die een speciale kijk geven op de gezondheid van een topsporter, noemt ze onder andere Robben. 'Hij heeft het over twee soorten fitheid. De fitheid die je hebt als je goed traint en de fitheid die je van tevoren moet hebben om op hoog niveau te presteren.

Met dat laatste heeft hij het over het dna dat je hebt. Hoe goed zijn je botten, pezen en spieren? Als het eerste goed is, maar het tweede niet, dan heeft het weinig zin.' Ook noemt ze Peter Cech, de voormalig keeper van Chelsea en Arsenal. 'Hij was de eerste keeper met een helm, nadat hij een hersenschudding kreeg. Ook vind ik het indrukwekkend hoe positief hij omgaat met soms zware blessures.'

In The Secret Balance of Champions staan behalve de interviews ook wetenschappelijke bijdragen. Die zijn geschreven door orthopedisch chirurg Gino Kerkhoffs van het AMC in Amsterdam en Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van de spelersvakbond Fifpro.

Het boek was bedoeld voor sporters, maar komt als e-book beschikbaar voor het grote publiek. Vandaag wordt het gepresenteerd in het hoofdkantoor van Fifpro in Hoofddorp. Marco van Basten neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Hij schreef ook het voorwoord van het boek.

