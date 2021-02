‘Tempo versterkingsoperatie onacceptabel’

De schadeafhandeling en de versterking van woningen in het bevingsgebied moet veel meer aan elkaar worden gekoppeld. Dat is de wens van bijna alle oppositiepartijen, maar gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) wil er niet aan.

Een voorstel van bijna alle oppositiepartijen, de SP uitgezonderd, stelt dat er sprake is van 30 procent overlap tussen schadeafhandeling en versterking. Dat moet worden opgelost. stellen de partijen. Onder aanvoering van PVV pleit de oppositie voor een proefproject.

'Onacceptabel lang'

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) stelt dat de overlap slechts vijf tot zes procent is en wil er niet aan. Tot teleurstelling van Statenlid Dennis Ram (PVV).

‘We willen een uitvoeringsorganisatie die allebei kan dienen’, zegt hij. ‘Daarnaast hebben we het over de snelheid van de versterking. De Nationaal Coördinator Groningen is bezig met versterken, maar in 2020 zijn er 587 huizen versterkt. Er staan nog minimaal 25.000 woningen in de wachtrij. Met dit tempo duurt het 40 jaar totdat we klaar zijn. Het tempo moet heel snel omhoog. Als we 2500 huizen per jaar halen, is de einddatum alsnog 2031. Dat is onacceptabel lang.’

Minder bureaucratisch

Een proefproject kan volgens Ram snelheid bewerkstelligen en ervoor zorgen dat schadeafhandeling en versterking minder bureaucratisch verlopen. Staghouwer wil er niet aan.

‘Wij verwachten echt dat we met de huidige afspraken de snelheid erin kunnen brengen’, stelt hij. ‘De doelstelling is om de bewoners centraal te stellen. Dat neemt niet weg dat wij als college ook ongerust zijn geweest. Wij zullen erop toezien en onze inzet is zeker gewaarborgd.’ De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 steunen die lijn.

