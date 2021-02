Groningse jureert in ijssculpturenshow SBS6: 'Ik vond het heel erg pittig'

Ze werd niet zomaar voor de show gevraagd: al bijna heel haar leven is ze bezig met beeldhouwen. De Groninger werkt het liefst met materialen als zand én ijs. Ieder jaar staat ze als artistiek leider aan het roer van het Nederlands IJsbeeldenfestival in Zwolle, waar ze een team van 40 mannen en vrouwen aanstuurt.

Kritiek leveren op collega's

Kuizenga moest best even wennen aan haar rol als jurylid. Tijdens de opnames kwamen deelnemers voorbij, met wie ze tijdens het Overijsselse festival normaal gesproken samenwerkt. 'Dat vond ik heel erg pittig. Ik ken hun werk heel goed, ik weet wat ze kunnen en moet ze dan ineens gaan beoordelen. En dat ik dat ook nog eens voor het Nederlandse publiek moest doen vond ik erg spannend.'

Of ze een streng jurylid is, vindt ze moeilijk te bepalen. ‘Ik zeg wel altijd wat ik bedoel. Tuurlijk zit daar soms een puntje van kritiek bij.’

Bekijk hier het interview in Noord Vandaag met ijskunstenares Anique Kuizenga:

Was de ijskunstenares niet liever kandidaat geweest in het programma? ‘Ja, dat had ik wel leuk gevonden', zegt ze. 'Maar ik snap ook dat iemand de rol als jurylid op zich moet nemen. Ik weet natuurlijk hoe het materiaal werkt en wat je er mee kunt.'

Zandgorilla

Eén van de werken die Kuizenga in het verleden maakte is een zandgorilla van zo'n 8 meter groot. Ze maakte het voor het Blokhus Sandskulptur Festival in Noorwegen en droeg het op aan de Amerikaanse etholoog en mammaloog Dian Fossey, die jarenlang gorillagroepen observeerde. ‘In dit thema moest ik één van mijn helden portretteren. Ik maakte de gorilla’s en droeg het op aan haar. Het had te maken met de rol van de mens in de natuur.’

Eén van de creaties van Anique Kuizenga (Foto: Privé-archief/Beeldbewerking RTV Noord)

In de wereld van zandkunst en ijskunst zijn veel overlappingen te vinden, vertelt Kuizenga. ‘Het zijn beide natuurlijke materialen, met elk compleet verschillende eigenschappen, maar je gaat op dezelfde manier te werk. Je haalt eraf wat je niet nodig hebt. En het is een mooi proces. Het is niet voor eeuwig, dus mensen moeten echt hun kans pakken om het te zien.’

De Groninger let in het televisieprogramma extra op de creatieve invulling van de kandidaten. ‘Of het je gevoel aanspreekt. Of de compositie mooi is. En het technische gedeelte van het sculptuur neem ik mee in mijn achterhoofd.'

De eerste aflevering van IJsmeesters: een koud kunstje is op vrijdag 12 februari te zien bij SBS6.

