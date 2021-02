Lopend Vuur: Terecht dat er statiegeld op blikjes komt

Op blikjes bier en frisdrank komt statiegeld. Ingangsdatum is 31 december 2022. Het kabinet heeft het besluit genomen, omdat het aantal weggegooide blikjes in het milieu de laatste tijd alleen maar is toegenomen.

Het kabinet dreigde al eerder met de invoering van statiegeld op blikjes. Dat zou niet doorgaan als de producenten er voor zouden zorgen dat het aantal zwerfblikjes in het milieu met zeventig procent zou dalen. Dat is dus niet gelukt. Sterker nog, het aantal weggegooide blikjes in het milieu steeg met 27 procent.

Per jaar worden zo'n twee miljard blikjes verkocht in ons land. 150 miljoen daarvan verdwijnen in het milieu. Per 1 juli van dit jaar geldt de statiegeldregeling overigens ook voor kleine plastic flesjes. Dat besluit was al eerder genomen.

