Zeker elf auto's in Delfzijl in één nacht opengebroken

In zeker elf auto’s aan en rond het Schuitenzand in Delfzijl is deze week ingebroken.

De dader of daders sloegen toe in de nacht van dinsdag op woensdag.

Er is ’s avonds niemand buiten, dus dan kunnen ze hun slag slaan Bewoner van het Schuitenzand in Defzijl

Wel op de hoogte, maar niets gezien

De meeste buurtbewoners hebben inmiddels wel gehoord wat er is gebeurd. ‘Het komt waarschijnlijk door de avondklok’, zegt een man die net met een kop koffie zijn huis uit komt. Zijn busje staat warm te draaien. ‘Er is ’s avonds niemand buiten, dus dan kunnen ze hun slag slaan. Gelukkig was het mijn auto niet.’

Een andere buurtbewoner komt naar buiten met een bakje havermout. ‘Dit is mijn ontbijt’, lacht ze. ‘Dat eet ik op in de auto.’ Ook zij is niet gedupeerd. ‘Ik heb niks gezien, maar we hebben gisteren wel een folder van de politie in de brievenbus gehad. Dat we een beetje moeten oppassen. Ik denk dat het komt door corona. Verveling hè?’, zegt ze.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.