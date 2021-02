Kans op vijftien centimeter sneeuw zondag; minder gunstig voor ijsvloer

‘Er staat bovendien een harde wind, waardoor we last krijgen van stuifsneeuw’, zegt Boer.

Wordt het koud genoeg om te schaatsen?

De eerste dagen van de nieuwe week vriest het overdag 3 graden en hebben we in de nachten 8 of 9 graden vorst.

Maar is het genoeg om te kunnen schaatsen? ‘Ik vind het zo gunstig nog niet’, vertelt Boer. ‘Eigenlijk hadden we eerst vorst moeten hebben en dan sneeuw, maar het is net andersom. Maar als we ons best doen, kunnen we er vast wel wat van maken.’

Jan Nonkes van Streuding Schoppenfabriek (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De vraag naar sneeuwschuivers neemt toe

Bij Streuding Schoppenfabriek in Vlagtwedde, waar ze ook sneeuwschuivers maken, merken ze dat mensen zich voorbereiden op het winterse weer.

Als verslaggever Derk Bosscher binnenkomt, zijn Jan Nonkes en Jan Veldhuis net met een sneeuwschuiver in de weer. ‘Hier komt een stripje onder. Dan blijft hij niet achter opstekende stoeptegels steken, maar wipt hij er mooi overheen’, vertelt Nonkes.

Winkeliers zijn nu eindelijk door hun voorraad van tien tot twaalf jaar geleden heen Directeur Marcel Kok van Streuding Schoppenfabiek

'Weerkaarten van 1979 circuleren alweer'

Ondertussen komt directeur Marcel Kok binnen met een stapel papieren. 'Dat zijn onder andere bestellingen. We zijn gisteren gebeld door een bedrijf uit Delfzijl voor een flinke order en winkeliers willen voorraad hebben. Die zijn nu eindelijk door hun voorraad van tien tot twaalf jaar geleden heen', lacht hij.

Kok ziet dat op social media de weerkaarten van de strenge winter van 1979 circuleren. ‘Toen konden we hier helemaal niet komen, dus als dat zo is, moeten de jongens hier maar blijven slapen', grapt Kok.

