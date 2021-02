Basisscholen gaan open, maar niet zoals 'normaal'

Leerlingen van basisscholen in Groningen gaan vanaf volgende week niet allemaal volledig naar school. Besturen vragen ouders om begrip dat het onderwijs vanaf maandag echt niet is zoals 'normaal'.

Scholen worstelen met de aanvullende maatregelen die het kabinet in de praktijk wil zien om verspreiding van corona te voorkomen. Gebouwen zijn soms simpelweg te klein, groepen te groot of er zijn niet altijd genoeg leerkrachten.

We hopen op begrip van ouders voor de moeilijke keuzes die we moeten maken Jaap Hansen - Bestuurder SOOOG

Vijftig procent garantie op fysiek les

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG, met scholen in Oldambt, Pekela en Westerwolde) streeft er bijvoorbeeld naar om minimaal 'vijftig procent van het onderwijs op school te laten plaatsvinden'. De overige helft is onzeker, vanwege alle beperkingen. Zo kan het zijn dat een SOOOG-school grote groepen splitst, 'om onderwijs veilig en verantwoord te laten plaatsvinden'. De helft van de klas krijgt op zo'n dag thuisonderwijs. Ook als er sprake is van besmettingen of onderbezetting zal thuisonderwijs weer aan de orde zijn.

Bestuurder Jaap Hansen: 'We hebben het liefst meer dan vijftig procent, maar we moeten wel realistisch zijn. We hopen op begrip van ouders voor de moeilijke keuzes die we moeten maken.'

Geen vaste, kleine groepjes in de klas

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft donderdag besloten de ruim twintig basisscholen in Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer 'in principe' te openen, maar knelpunten zullen er zeker zijn, verwacht bestuurder Geert Bijleveld. 'We gaan per school kijken wat lukt.'

Het advies om leerlingen in vaste groepjes te laten werken en tussen de groepjes afstand te houden, legt het bestuur in elk geval naast zich neer. 'Dit is echt onuitvoerbaar.'

Meer besturen laten het aan scholen over om de precieze maatregelen te bepalen, zo ook Stichting Quadraten. Bestuurder Wilma Drenth: 'Scholen met groepen van dertig leerlingen moeten misschien met halve groepen werken. Dat sluit ik niet uit.' Ook halve groepen zijn dan een mogelijkheid, terwijl andere scholen met kleine groepen wel gewoon les kunnen geven.

Mondkapjes voor de oudste leerlingen

Heikele kwestie zijn de mondkapjes; op middelbare scholen verplicht en nu ook voor groep 7/8 geadviseerd. Bijleveld: 'Wij gaan ouders van die kinderen wel vragen een mondkapje mee te geven en laten het aan de scholen of het noodzakelijk is. Maar als een ouder principiële bezwaren heeft, dan sturen we een kind niet weg. Ook dit is onuitvoerbaar.'

Wilma Drenth van Quadraten: 'Je kunt natuurlijk niks verplichten, maar we vragen het wel echt aan de ouders met het idee: alles wat helpt, help elkaar dan ook in mee.' SOOOG bekijkt ook dit per situatie en per school, vertelt Jaap Hansen.

Onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven SOOOG in een brief aan ouders

Mag kind met snotneus naar school?

Onduidelijkheid is er nog over het snotneuzenprotocol. Op dit moment mogen kinderen met een snotneus gewoon naar school, omdat kinderen in de winter heel vaak verkouden zijn. Mag dit straks nog? Woordvoerder Deborah Jongejan van het onderwijsministerie zegt dat het Outbreak Management Team (OMT) daarover nog advies moet uitbrengen. Dat komt vermoedelijk dinsdag; dus als de scholen alweer draaien.

SOOOG schrijft ondertussen aan ouders dat snotterige kinderen thuis moeten blijven. 'Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.'

Quadraten beraadt zich nog over hoe met de snotneuzen om te gaan. 'We krijgen van kabinet heel weinig duidelijk hierover.'

Testen, testen, testen

Bestuurders zien onder leerkrachten veel meer zorgen over hun veiligheid dan in het voorjaar, vooral vanwege de onduidelijkheid over de besmettelijkheid van kinderen. Het kabinet wil om die reden ook dat kinderen zich vaker laten testen. Bij een besmetting van een leerling moet de hele klas vijf dagen in quarantaine. Op de vijfde dag moet iedereen zich laten testen en bij een negatief resultaat mag de leerling terug naar school.

Wilma Drenth: 'Hier hebben we wel moeite mee. We kunnen dit niet handhaven, dat is niet te doen, maar we willen de veiligheid wel garanderen. Het is in het Noorden nu ook heel anders dan in het voorjaar.'

Ouders moeten flexibel zijn

Ouders moeten erop rekenen dat hun kind zomaar een dag thuis is, omdat bijvoorbeeld de bezetting op een school niet rond te krijgen is. Ook kan een kind ineens vijf dagen thuis zijn als een leerkracht of klasgenoot besmet is. Drenth: 'Het kan per dag verschillen. Ouders moeten echt flexibel zijn.'

Geert Bijleveld van Marenland baalt van de manier waarop het besluit tot opening van de scholen is gegaan. 'Dit voelt echt niet goed; het voelt als een dictaat van Arie Slob. Dat er geen enkele ruimte wordt geboden stoort me ontzettend.' Jaap Hansen van SOOOG is graag positiever: 'We moeten naar de mogelijkheden kijken en niet naar de onmogelijkheden. Dat helpt vaak.'

Zijn kinderen straks de dupe?

Kinderen zijn het beste af op school, is de gangbare gedachte. Maar met zoveel extra maatregelen komt dat uitgangspunt bijna in het geding, vindt Wilma Drenth van Quadraten.

'Kinderen worden straks veel meer belemmerd dan nu in hun thuissituatie. Het op één plek moeten blijven zitten, mondkapjes overal; dat grijpt wel in in het leven van jonge kinderen en belemmert hen in hun welzijn. Dat vind ik wel echt een keerzijde van het besluit.'

